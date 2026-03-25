Nordio assolve Meloni, "dimissioni spontanee di Delmastro e Bartolozzi": ma l'opposizione insorge in Aula

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La sconfitta al referendum sulla Giustizia brucia ancora, ma il ministro Carlo Nordio non si dimetterà, forte dell’appoggio di Giorgia Meloni e nonostante si sia assunto la “responsabilità politica” dell’esito del voto: l’ha specificato il diretto interessato, intervenendo al question time alla Camera nel quale ha parlato anche delle dimissioni “spontanee” del sottosegretario Delmastro e della capo di gabinetto Bartolozzi, ormai ex. Con questa posizione ufficiale Nordio ha assolto la premier sul dimissioni-gate. L’opposizione è su piede di guerra.

Nordio su Delmastro

“Avendo il sottosegretario Delmastro già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune”, ha dichiarato Nordio in Aula.

Le dimissioni di Delmastro, ha specificato il ministro, “sono state spontanee e in un certo senso inattese”. Per questo Nordio ha espresso la sua “gratitudine per la sensibilità istituzionale con cui Delmastro ha dato le dimissioni”.

ANSA

Nordio su Bartolozzi

Il ministro Nordio ha speso parole anche per l’ormai ex capo di gabinetto alla Giustizia: “Bartolozzi ha dato ieri le dimissioni e secondo il mio giudizio ha incessantmente svolto le sue funzioni con dignità ed onore e il suo gesto spontaneo dimostra un grande senso di responsabilità e confido che cessino definitivamente le polemiche strumentali che hanno investito la sua persona e tutto il ministero”.

Il rammarico per la frase sul “sistema mafioso”

Nordio ha anche confessato che il suo più grande rammarico è stata “quella frase sulla para mafiosità del Csm, che non era affatto mia ma era di un magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura di cui ho citato parola per parola la dichiarazione. Quella frase è stata attribuita a me e diciamo costituisce un rammarico, forse il rammarico maggiore di questo momento referendario, forse anche peggiore della riconosciuta sconfitta che abbiamo subito”.

Perché Nordio non si dimette

“Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della Giustizia si dimetta a seguito di un esito negativo di un referendum di questo tipo: la fiducia è già stata confermata dal Governo e in prima persona dal presidente del Consiglio”, ha aggiunto.

“Le dimissioni del ministro della Giustizia dipendono, quando devono essere date, da ragioni di opportunità, non soltanto per ragioni formali. In questo momento la considerazione fondamentale è che la fiducia nel Governo e della Presidente del Consiglio è stata riconfermata e quindi non c’è nessuna ragione per cui io mi possa dimettere”, ha illustrato.

Opposizioni all’attacco di Nordio

Sul ministro Nordio è piovuta una grandinata di critiche e richieste di dimissioni dai banchi dell’opposizione.

“Ministro, lei ha una responsabilità politica enorme rispetto a questo referendum”, ha tuonato Debora Serracchiani del PD che ha chiesto a Nordio di fare un passo indietro. “È lei che ci ha aiutato in questa campagna referendaria per spiegare quali erano gli obiettivi reali di questa riforma. Lei ha citato più volte Churchill, ‘Non arrendersi mai, mai… se non di fronte all’onore e un buon senso’. Ecco, ci sono tante ragioni di onore e buon senso affinché lei faccia un passo indietro”.

“Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la seconda guerra mondiale”, aveva detto Nordio nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Molto più diretto Nicola Fratoianni di Avs, che ha negato che le dimissioni di Bartolozzi siano state “spontanee”. “Avete frantumato il muro del ridicolo… Ci faccia sapere il suo giudizio politico sulle dimissioni. Se non è in grado di farlo faccia un favore al Paese e si dimetta anche lei”.

La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi ha preso di petto la premier: “Meloni fugge dal confronto parlamentare dopo la sconfitta al referendum e quello che sta accadendo nel Governo, limitandosi a fare un video sui social come una influencer qualunque”.

“Se avesse vinto il Sì gli italiani si sarebbero dovuti tenere Bartolozzi e Delmastro e la loro incapacità?”, ha domandato retoricamente. “La verità è che sono i capri espiatori di Meloni che invece di assumersi la responsabilità politica dell’accaduto usa i suoi collaboratori come capri espiatori” ha concluso Boschi, che ha chiesto anche le dimissioni di Daniela Santanchè. Che poi sono arrivate nel pomeriggio del 25 marzo.

Anche la deputata del M5S Carmela Auriemma ha chiesto con forza le dimissioni di Nordio: “Ministro cosa sta aspettando a dimettersi? Dovrebbe farlo non solo perché la sua riforma è stata respinta da 15 milioni di italiani” ma “perché le sue riforme sono fatte ad uso e consumo per i più furbi e non per una giustizia per il popolo”.

Riccardo Magi di +Europa ha utilizzato una metafora marinaresca: “Quando una nave imbarca acqua da tutte le parte non basta buttar fuori qualche ufficiale”. Poi, rivolto a Nordio, ha aggiunto: “Si dimetta“.