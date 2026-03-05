Nordio atterra con l'elicottero sul campo da calcio di Potenza e lo rovina, sindaco gli chiede di risistemarlo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Potenza, l’elicottero che ha trasportato Carlo Nordio è atterrato su un campo da calcio Figc e ha danneggiato il manto sintetico, sollevato e poi riadagiato in modo irregolare. Il Comitato regionale Figc Basilicata ha chiuso l’impianto fino a nuova comunicazione, le società che la usano ogni giorno dovranno sospendere o spostare attività e allenamenti. Il sindaco, Vincenzo Telesca, ha chiesto al ministro della Giustizia di risistemarlo.

L’elicottero con Nordio atterra a Potenza

A Potenza il manto in erba sintetica del campo federale di proprietà della Figc è stato danneggiato dopo l’atterraggio dell’elicottero che, nella serata di martedì 3 marzo, ha trasportato il ministro della Giustizia Carlo Nordio in città.

Il velivolo è sceso direttamente nell’impianto sportivo, con la forza delle eliche e il peso del mezzo che hanno sollevato porzioni del tappeto sintetico dalla base di appoggio; il manto si sarebbe poi riadagiato in modo irregolare, creando ondulazioni.

ANSA

Il danno è avvenuto su un impianto federale usato quotidianamente e, proprio per questo, la situazione è emersa con evidenza già nella mattinata seguente, quando le attività sportive avrebbero dovuto riprendere normalmente.

Campo da calcio impraticabile, struttura chiusa

A seguito del danneggiamento, il Comitato regionale Figc Basilicata ha disposto la chiusura della struttura fino a data da destinarsi, perché il terreno non è in condizioni di sicurezza e regolarità. L’impianto è utilizzato da numerose società calcistiche e, in particolare, dai settori giovanili.

La chiusura comporta la sospensione delle sedute e il trasferimento su altri campi. Nelle ore successive diverse società hanno segnalato l’accaduto anche sui propri canali social, pubblicando immagini del manto deformato.

Il presidente del Comitato Figc Basilicata, Emilio Fittipaldi, non ha rilasciato commenti immediati, riservandosi dichiarazioni dopo un sopralluogo, dal quale dovranno emergere l’ammontare del danno e i tempi necessari per ripristinare la superficie.

La visita di Nordio

L’atterraggio dell’elicottero è avvenuto in occasione della visita di Nordio a Potenza, legata a un appuntamento pubblico sulla riforma della giustizia e sul referendum del 22 e 23 marzo.

Il danneggiamento del campo ha trasformato l’evento in un caso politico locale, sul quale verranno ora fatte le necessarie verifiche.

Resta infatti da chiarire il perimetro delle decisioni organizzative: chi ha indicato il campo come area di atterraggio, quali autorizzazioni siano state adottate e se fossero state valutate alternative.

L’appello del sindaco

Vincenzo Telesca, sindaco di Potenza, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 ha spiegato che “si è sollevato tutto il manto sintetico del campo, ora totalmente divelto, e in più si sono creati degli avvallamenti di difficile risoluzione immediata”.

La conta dei danni è ancora, ma quello maggiore “è che 800 ragazzi non potranno giocare le partite dei vari campionati di calcio. Ce n’erano tante che si dovevano disputare in questo periodo. E poi gli allenamenti, sul campo Figc si allenano 8 squadre”.

Il primo cittadino ha poi spiegato di non essere andato ad accogliere il ministro Nordio perché “non sono stato nemmeno invitato alla conferenza per la quale è arrivato in città. Spero comunque che faccia in modo che il campo venga sistemato in tempi brevi“.