Nordio contro Ranucci sul caso Minetti, causa civile per le dichiarazioni sul ranch in Uruguay

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si prepara ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro il giornalista Sigfrido Ranucci. La denuncia è correlata alle dichiarazioni rese dal conduttore di Report sul caso della grazia a Nicole Minetti, pronunciate mentre era ospite della trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4. Nello specifico, Nordio contesta la ricostruzione in merito alla sua presunta presenza in Uruguay.

Nordio contro Ranucci

Il retroscena è stato pubblicato dal quotidiano Il Foglio. Ranucci aveva parlato della possibile presenza di Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti.

“Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia”, aveva detto Ranucci. Che ha poi aggiunto: “Stiamo verificando“.

ANSA

Nordio era intervenuto in diretta, telefonando, per smentire la ricostruzione e per affermare di essere stato impegnato nella campagna elettorale per il referendum nei giorni indicati. Il ministro aveva inoltre escluso categoricamente qualsiasi incontro con Minetti o Cipriani, definendo le ricostruzioni come prive di fondamento.

Nell’istanza di risarcimento, l’azione legale farà leva sul presunto danno alla reputazione e all’immagine del ministro, causati dalla diffusione di informazioni non verificate.

Il riferimento è anche al Codice deontologico dei giornalisti italiani, che impone l’obbligo di controllo e attendibilità delle fonti prima della loro diffusione. Eventuali somme ottenute tramite il risarcimento verrebbero devolute in beneficenza.

Lettera di richiamo a Ranucci

La vicenda ha avuto ripercussioni anche interne alla Rai: l’azienda ha inviato una lettera di richiamo a Ranucci, contestando la violazione dei principi di correttezza informativa e verifica delle fonti. La Rai non sarebbe intenzionata a fornire tutela legale al giornalista

La grazia a Nicole Minetti

La Procura generale di Milano sarebbe pronta a rimettere in discussione il proprio parere sulla grazia concessa a Nicole Minetti, in attesa dei riscontri internazionali affidati all’Interpol.

Gli accertamenti, avviati tramite rogatorie in Spagna e Uruguay, puntano a verificare la veridicità della documentazione allegata alla richiesta di clemenza, in particolare sull’adozione del minore e sul percorso personale dell’ex consigliera.

Tra i punti centrali da chiarire: l’effettiva situazione dei genitori biologici del bambino, la correttezza della procedura di adozione e alcune circostanze opache, come la morte dell’avvocatessa tutrice del minore. Eventuali incongruenze potrebbero portare a un clamoroso dietrofront della Procura generale facendo venire meno i presupposti della grazia a Nicole Minetti.