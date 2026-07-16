Nordio da Mattarella per la grazia a Mario Roggero, chiara precisazione dal Quirinale: "Spetta al presidente"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per il centrodestra la partita politica che riguarda Mario Roggero non è ancora chiusa: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nordio ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il Colle, con una nota, ha ribadito che la facoltà di concedere la grazia spetta “esclusivamente” al Capo dello Stato.

La risposta di Mattarella a Nordio

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006″.

Questo il comunicato stampa pubblicato dalla Presidenza della Repubblica nel pomeriggio di Giovedì 16 maggio.

Solo poche righe, apparentemente asettiche, che in realtà racchiudono un significato durissimo. Nordio è il ministro della Giustizia, nonché un giurista di lunghissimo corso. Sa, dunque, esattamente quali sono i limiti delle sue attribuzioni. E conosce anche le sentenze della Cassazione in materia.

Che significa il messaggio del presidente

Ma non è tutto: i limiti delle sue attribuzioni sono già stati pubblicamente ribaditi solo poche settimane fa, in occasione del polverone sollevato dalla concessione della grazia a Nicole Minetti. Alla luce di ciò, la nota di Mattarella, dunque, serve da monito al ministro e a tutto il centrodestra.

Parafrasando: “Nessuno sfrutti il caso Roggero per trascinare il presidente della Repubblica sul terreno dello scontro politico fra destra e sinistra in merito alla sicurezza”.

La richiesta di grazia a Mario Roggero

Il processo a Mario Roggero, come è noto, si è chiuso con una condanna in Cassazione: 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo malvivente.

I rapinatori sono stati inseguiti e raggiunti dalle pallottole quando si trovavano fuori dall’esercizio commerciale, ormai in strada. Dunque la magistratura non ha ravvisato gli estremi della legittima difesa: il pericolo di una offesa ingiusta per Roggero non era più attuale, è stato stabilito. Ma i contorni della sentenza verranno chiariti dalle motivazioni fra alcune settimane.

Intanto parte del centrodestra, con in testa il leghista Matteo Salvini e il ministro Nordio, si è già attivata per la grazia. Ed è anche partita una petizione.

Scontro politico su Mario Roggero

Le destre puntano su due elementi: la profonda alterazione emotiva vissuta da Roggero, che ne avrebbe alterato il giudizio, dopo avere percepito un pericolo mortale per sé e per la sua famiglia e l’esasperazione per l’ennesima rapina.

Per le sinistre, invece, Roggero non è una vittima, ma un aspirante giustiziere che è andato incontro ad una condanna meritata.

Mario Roggero intanto ha deciso di non presentarsi in carcere: “Si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione ed è estremamente riconoscente per chi si sta mobilitando per lui”, ha detto il fratello Dante.