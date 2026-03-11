Nordio difende Giusi Bartolozzi dopo le polemiche e allontana le dimissioni: "Si chiedono per cose più serie"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna a difendere Giusi Bartolozzi, stemperando ancora una volta le polemiche per le esternazioni che la sua capo di gabinetto aveva reso sui magistrati ai microfoni di una rete privata siciliana: “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione”. Per Nordio la sua collaboratrice non dovrebbe dimettersi, dal momento che Bartolozzi “ha ammesso di avere sbagliato”. Per il ministro il caso è chiuso. L’opposizione, invece, è di parere diverso.

Carlo Nordio su Giusi Bartolozzi

“Giusi Bartolozzi è una capa di gabinetto di grandissima esperienza, che ha accumulato l’esperienza politica con l’esperienza di magistrato, ed è sempre stata estremamente fedele ed estremamente laboriosa“, ha dichiarato Nordio nel corso della puntata di Realpolitik in onda su Rete 4 nella serata di mercoledì 11 marzo, come reso noto tramite un’anticipazione.

“Le dimissioni si chiedono per ragioni molto più serie di quella che invece può essere stata, come effettivamente è stata, una voce sfuggita. Abbiamo già fatto un comunicato dove davamo atto di questo errore e la stessa dottoressa ha ammesso di avere sbagliato e si è detta molto rammaricata. Direi che la cosa dovrebbe finire qui“, ha concluso il ministro.

La dichiarazione di Giusi Bartolozzi sui magistrati

Sabato 7 marzo la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, si era espressa nel corso di un confronto politico negli studi dell’emittente siciliana Telecolor: “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione“. Tale frase era arrivata al culmine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi.

Immediate le reazioni da sinistra, con nuove richieste di dimissioni. Nuove perché Bartolozzi è già finita nell’occhio del ciclone e la sinistra ne aveva già chiesto la testa. Come ricorda l’Ansa, infatti, a fine febbraio, alla capo di gabinetto era stato notificato l’atto di chiusura delle indagini per il reato di false comunicazioni ai pm, nell’ambito della vicenda Almasri.

Chi è Giusi Bartolozzi

In materia di giustizia, Giusi Bartolozzi è una insider: è infatti una giurista, nata come avvocata e poi divenuta giudice. Eletta in Parlamento con Forza Italia nel 2018, dopo alcuni passaggi ha infine ricoperto il prestigioso ruolo di capo di gabinetto dal 2024.

Dopo le sue esternazioni sugli ex colleghi magistrati, Bartolozzi ha provato a mettere una pezza, come riporta l’Ansa: “Nel corso del dibattito tv ho più volte precisato che la gran parte dei magistrati sono eccellenti professionisti, che lavorano nel silenzio delle aule e che non cercano ribalte. Solo una piccola parte, purtroppo quella correntizzata, governa però il sistema”.

La diretta interessata non si è scusata ma ha espresso “profondo dispiacere” per l’interpretazione ricevuta dalle sue parole: “Prendo atto delle polemiche scaturite dalle mie parole. Parole che, lo ribadisco con senso di profondo dispiacere, sono state tratte da un discorso molto più ampio e quindi piegate a una lettura fuorviante. Non ho mai attaccato la magistratura che anzi, in più di un’occasione, ho difeso anche a costo di scelte personali e politiche estremamente gravose”.