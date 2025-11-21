Nordio e Roccella sotto attacco, le frasi sui femminicidi dal "codice genetico" all'educazione sessuale

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro della giustizia Carlo Nordio e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella sono sotto attacco dopo alcune dichiarazioni sui femminicidi. Nordio ha dichiarato di reputare la prevaricazione maschile sulle donne conseguenza del “codice genetico” dei maschi, mentre Roccella ha negato l’utilità dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere.

Nordio sulla violenza contro le donne: “È il codice genetico degli uomini”

L’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Conferenza internazionale contro il femminicidio in corso alla Camera dei Deputati ha fatto discutere per alcune dichiarazioni sull’origine della violenza maschile. Il ministro ha esordito:

Io mi sono sempre chiesto da modesto studioso anche di storia, come mai siamo arrivati a questa prevaricazione continua, ininterrotta, secolare, millenaria, dell’uomo nei confronti della donna: è una risposta se vogliamo un po’ darwiniana della legge del più forte.

ANSA Il ministro della Giustizia Carlo Nordio

Nordio ha poi continuato sostenendo che il maschilismo sia fondato sulla maggiore forza fisica degli uomini rispetto alle donne, per poi dichiarare:

Anche se oggi l'uomo accetta, e deve accettare, questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio, nel suo codice genetico trova sempre una certa resistenza.

Le conclusioni di Nordio sui femminicidi

Il ministro Nordio ha quindi continuato esprimendo il proprio punto di vista sul problema dei femminicidi e sulla violenza contro le donne, dichiarando:

Secondo me è necessario intervenire con le leggi, con la repressione, con la prevenzione. Ma è soprattutto necessario intervenire sull’educazione.

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza dell’educazione in questo processo, affidando però il ruolo principalmente alla sfera privata:

È necessaria l’educazione in famiglia, fatta con l’esempio, prima ancora che con le belle parole. Se vogliamo sradicare questa forma di sopraffazione funesta che continua a tradursi con questi atti criminali, benissimo le leggi, ma soprattutto serve un’educazione che cominci dall’infanzia e dalla famiglia.

L’intervento di Roccella contro l’educazione sessuale

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, a margine dello stesso evento, ha poi ribadito l’approccio ostile della maggioranza nei confronti dell’educazione sessuale, già espresso dal ministro Valditara in Parlamento negli scorsi giorni.

La ministra ha dichiarato che non esiste una correlazione tra l’educazione affettiva e sessuale dei ragazzi e i femminicidi:

Nei Paesi dove da molti anni l’educazione sessuale è un fatto assodato, per esempio la Svezia non c’è correlazione con la diminuzione dei femminicidi: la Svezia ha più violenze e femminicidi di noi.

Nel 2024 in Svezia sono stati commessi 92 omicidi, in 23 casi le vittime erano donne. Nello stesso anno in Italia sono stati commessi 319 omicidi e in 111 casi le vittime erano donne.

Né la Svezia, né l’Italia forniscono dati precisi sui femminicidi (gli omicidi di donne in quanto donne). Nel nostro Paese, però, le donne vittime di omicidio sono state, nel 2024, il 34,7% del totale. In Svezia, dove il tasso di omicidi pro capite è significativamente più alto che in Italia, le donne rappresentano il 25% delle vittime.