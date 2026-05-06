Nordio fa causa a Mediaset e Bianca Berlinguer, perché il ministro ha "graziato" Ranucci e non la conduttrice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Carlo Nordio vuole portare in tribunale Bianca Berlinguer ma non Sigfrido Ranucci. Il ministro della Giustizia ha dato mandato di avviare una causa in sede civile contro la conduttrice di È sempre Cartabianca e Mediaset per la puntata del 28 aprile e le dichiarazioni di Ranucci sul caso della grazia a Nicole Minetti. “Graziato” invece il conduttore di Report: dopo le scuse pubbliche del giornalista, Nordio avrebbe deciso di non intraprendere più alcuna azione legale nei suoi confronti.

Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset.

Nordio ha incaricato un avvocato di avviare una causa civile per le dichiarazioni sul caso Minetti andate in onda durante la puntata del 28 parile di È sempre cartabianca su Rete 4.

ANSA

“Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso ministro) considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta”, si legge in una nota del ministero della Giustizia.

Se Nordio vincerà la causa, il risarcimento andrà in beneficenza a un ente per la tutela dei minori.

Il caso Nicole Minetti a “È sempre cartabianca”

Al centro della vicenda quanto detto (e successivamente smentito) da Sigfrido Ranucci a È sempre cartabianca sul caso della grazia a Nicole Minetti.

Ospite del programma condotto da Bianca Berlinguer, il giornalista aveva detto che a marzo Nordio è stato in Uruguay, nel ranch di Giuseppe Cipriani e dell’ex consigliera regionale.

Il ministro era intervenuto in diretta tv smentendo la ricostruzione fatta dal conduttore di Report, che si è poi scusato.

Niente causa contro Sigfrido Ranucci

Dopo la puntata del 28 aprile il ministro Nordio aveva manifestato l’intenzione di avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro Sigfrido Ranucci.

Ma dopo il mea culpa del conduttore di Report, Nordio avrebbe deciso di soprassedere, apprezzando le scuse di Ranucci.

Azione legale che verrà intrapresa invece nei confronti di Berlinguer, che nell’ultima puntata è tornata sulla vicenda affermando che “tutto si è svolto alla luce del sole” e che il ministro “ha avuto tutto il tempo e lo spazio possibile per replicare e smentire”.