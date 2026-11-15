Nordio interviene su Garlasco e condanna a Stasi, "Processo da rifare dall'inizio": perché è un caso "unico"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato del caso Garlasco e di Alberto Stasi. Nel corso della rassegna culturale “Treviso D’Autore”, Nordio ha fatto il punto sui processi e sulle indagini sulla morte di Chiara Poggi. “La giustizia umana è una giustizia fallibile”, ha detto Nordio. Secondo il ministro, sul caso Garlasco “esiste il rischio che non ci sia un colpevole accertato”.

Caso Garlasco e condanna di Stasi, le parole di Nordio

La vicenda processuale del delitto di Chiara Poggi a Garlasco è stata oggetto dell’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso di “Treviso D’Autore”, la rassegna culturale organizzata da Vis Factor. Intervistato dal giornalista Gianluigi Nuzzi, Nordio ha detto la sua sul caso che ormai da mesi domina l’agenza mediatica italiana.

“Mettiamo le cose in ordine. L’errore giudiziario è sempre in agguato. La giustizia umana è una giustizia fallibile”, ha detto Nordio durante l’intervista.

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Nordio e la particolarità del caso Garlasco

Il ministro della Giustizia ha poi fatto un passo indietro nella storia, spiegando che “la nostra civiltà si regge dal punto di vista religioso, filosofico e scientifico su tre personaggi che sono stati oggetto di un processo sostanzialmente iniquo: il processo a Gesù, la religione; il processo a Galileo, la scienza; il processo a Socrate, la filosofia”.

Nordio ha aggiunto che “la giustizia umana è una giustizia che per definizione può sbagliare” e si è poi soffermato sulla particolarità del caso Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. Secondo Nordio, Garlasco “si differenzia da tutti gli altri errori giudiziari” perché “ha visto un imputato che è stato assolto in primo grado da un’accusa gravissima e l’assoluzione è stata confermata in Corte d’Assise d’Appello, quindi in secondo grado”.

“Nel nostro codice di procedura penale – ha proseguito Nordio – esiste il principio che tu non puoi essere condannato se le prove a tuo carico non sono al di là di ogni ragionevole dubbio. Allora la domanda è: come fai a condannare successivamente al di là di ogni ragionevole dubbio, quando nientemeno che una Corte d’Assise e una Corte d’Assise d’Appello hanno già dubitato al punto da assolvere?”

Condanna di Stasi, secondo Nordio il processo Garlasco andava rifatto da capo

La conclusione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Garlasco è che il processo andava rifatto dall’inizio perché “non puoi accontentarti di fare un supplemento di istruttoria”. Come noto, lo scorso 3 novembre 2026 la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Spetterà ora al Giudice per l’udienza preliminare prendere una decisione, ma secondo Nordio esiste il rischio che sul caso Garlasco non ci sia un colpevole accertato. “Ricostruire la verità di un fatto è un’impresa quasi divina– ha aggiunto Nordio- è estremamente difficile ricostruire sia la materialità dell’evento sia, nel giudizio penale, l’atteggiamento psicologico di chi lo commette. Bisognerebbe entrare nella testa di chi commette il reato”.

Le parole di Nordio sulla vicenda di Monica Busetto

Nel corso dell’intervista il ministro ha anche parlato del caso di Monica Busetto, scarcerata nei giorni scorsi dopo 13 anni di ingiusta detenzione per l’omicidio di Lida Taffi Parmio, confessato nel 2016 da Susanna Milly Lazzarini. “Dobbiamo prenderne atto con dolore e fa parte, ripeto, della fallibilità della giustizia umana”, ha commentato Nordio. L’ex operatrice sociosanitaria di Mestre è stata assolta il 13 novembre 2026 dalla Corte d’Appello di Trento, che ha accolto la revisione della condanna a 25 anni per l’omicidio della vicina Lida Taffi Pamio, uccisa nel 2012.