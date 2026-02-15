Nordio parla di “sistema paramafioso” nel Csm. L’Anm risponde: “Le sue parole offendono le vittime di mafia”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non si fermano le polemiche attorno alla riforma costituzionale della Giustizia, al centro del referendum del 22 e 23 marzo. In una recente intervista, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che il sorteggio, tra i meccanismi proposti dalla riforma, romperà il “sistema paramafioso” che vige all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura. L’Anm – Associazione Nazionale Magistrati, controbatte che le parole del Guardasigilli offendono la memoria di tutte le vittime di mafia.

Nordio: nel Csm un “sistema paramafioso”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino di Padova, il ministro della giustizia Carlo Nordio è tornato a sostenere il sì al referendum sulla riforma costituzionale.

Supportando l’opzione del sorteggio, il Guardasigilli ha parlato di “una consorteria autoreferenziale” all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Commentando il 97% di magistrati iscritti all’Anm, Nordio afferma che “se non ti iscrivi non fai carriera, se vuoi avanzare devi aderire. […] E quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare, può trovare chi gli ha chiesto il voto o viceversa. Se non ha un ‘padrino’ è finito, morto”.

Tale sistema è stato definito dal ministro “paramafioso” un “verminaio correntizio”, ancora, “un mercato delle vacche”.

L’Anm: offesa alle vittime di mafia

L’Associazione nazionale magistrati ha risposto alle parole di Nordio con una nota diffusa dalla Giunta esecutiva centrale.

“Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha deciso di avvelenare i pozzi accusando i magistrati di usare metodi paramafiosi, paragonando l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ai comportamenti della criminalità organizzata” si legge.

Secondo l’Anm, le parole del Guardasigilli “offendono la memoria di chi ha perso la vita per lottare contro la mafia nel corso della storia d’Italia e mortificano il lavoro di chi, sul territorio, ogni giorno, mette a rischio la propria incolumità personale per contrastare la criminalità organizzata, a difesa della collettività”.

Il sorteggio nella riforma della Giustizia

La riforma costituzionale sulla Giustizia già approvata in Parlamento e su cui gli elettori saranno chiamati a votare nel referendum del prossimo 22 e 23 marzo 2026, introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Il testo prevede la creazione di due Consigli Superiori distinti e una Corte disciplinare di rango costituzionale, responsabile di procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

I componenti di tali organi di autogoverno dovrebbero essere nominati tramite un sorteggio, che andrebbe a sostituire l’attuale sistema fondato sul voto.

Votare sì al referendum significa confermare questa riforma costituzionale e consentirne l’entrata in vigore; il no mantiene invece l’assetto costituzionale vigente.