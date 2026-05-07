Nordio querela Mediaset dopo le frasi di Ranucci da Bianca Berlinguer, l'azienda esclude il "complotto"

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Dopo la causa in sede civile da parte del ministro della giustizia Carlo Nordio verso Mediaset e la conduttrice di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer, l’azienda ha risposto sottolineando che le dichiarazioni della giornalista sono state condivise e che non ci sarebbe stata nessuna accondiscendenza verso le accuse di Sigfrido Ranucci.

La risposta di Mediaset alla causa civile intentata da Nordio

Mediaset ha fatto trapelare dispiacere per il risarcimenti richiesto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio all’azienda, a seguito delle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci in diretta a È sempre Cartabianca sul caso Minetti.

L’azienda, però, ha respinto qualsiasi ipotesi di incrinature con il Governo, ipotizzate nei giorni scorsi da fonti giornalistiche.

ANSA

In una nota, si legge: “La dichiarazione di Bianca Berlinguer è stata condivisa con l’azienda. Non esiste alcun giallo, interno o esterno, nessun complotto, ma neppure alcuna accondiscendenza verso gossip spacciati per giornalismo d’inchiesta”.

I chiarimenti di Mediaset

L’azienda ha poi chiarito la sua posizione nei confronti di quanto accaduto in diretta.

Durante la puntata del 28 aprile di È sempre Cartabianca, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che era ospite, avrebbe anticipato che la sua trasmissione stava indagando su possibili rapporti personali tra il ministro Nordio e il compagno di Nicole Minetti, nel caso della grazia concessa all’ex consigliera regionale.

Da Mediaset è stato sottolineato: “Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci. Le notizie non verificate non sono notizie. Punto. Ma in diretta tutto può accadere e il ministro ha potuto smentire immediatamente le autonome affermazioni dell’ospite in studio. Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere, com’è accaduto”.

Ranucci si è poi scusato con Nordio, che ha deciso di conseguenza di non fare causa anche al giornalista Rai.

L’attacco di Gasparri contro Berlinguer

Dalla maggioranza sono arrivate forti critiche a Bianca Berlinguer, accusata di aver “spalleggiato” Ranucci durante la diretta.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha attaccato la trasmissione della giornalista anche dal punto di vista degli ascolti.

“Inviterei a riflettere sulle performance di ascolto di certi programmi scesi al 3% e adesso, addirittura, diretti verso il 2%. Evidentemente c’è proprio qualcosa che non funziona. E il pubblico è un giudice implacabile” ha dichiarato il senatore.