Norovirus, epidemia su nave da crociera colpisce 150 persone: Matteo Bassetti spiega sintomi e come si prende

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Epidemia da “virus dei croceristi” su una nave nei Caraibi. Oltre 150 persone sono rimaste bloccate in quarantena con vomito e diarrea durante una crociera di sette giorni a bordo della Star Princess. Un’emergenza sanitaria da norovirus che non di rado si può verificare in ambienti affollati, come ha spiegato il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

L’epidemia sulla crociera nei Caraibi

La nave Star Princess era partita il 7 marzo dallo scalo statunitense di Port Everglades, in Florida, con a bordo oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio, per una crociera di sette giorni nei Caraibi.

La nave aveva fatto tappa in Honduras, Belize e nella Riviera Messicana, quando l’11 marzo, mentre si trovava in navigazione da Belize City a Cozumel, è scoppiata l’epidemia.

L’emergenza sanitaria

Almeno 153 i contagiati, di cui 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio, che sono stati isolati nelle loro cabine dopo essere stati colpiti da sintomi come vomito e diarrea.

Manifestazioni tipiche di un focolaio da norovirus, detto anche “virus del crocerista” proprio perché non inusuale in circostanze di viaggi lunghi con un gran numero di persone.

L’emergenza è stata segnalata ai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, per far scattare le procedure necessarie a limitare la diffusione.

L’equipaggio ha messo in quarantena le persone interessate e adottato le contromisure sanitarie, rafforzando le attività di sanificazione e disinfezione, oltre a raccogliere campioni di feci dei contagiati per le analisi del caso.

La nave ha poi fatto rientro in Florida il 14 marzo, per essere igienizzata da cima a fondo prima di ripartire per una nuova crociera.

La spiegazione di Matteo Bassetti

L’episodio è stato commentato sui suoi canali social dal direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che nella stessa giornata aveva anche parlato dell’emergenza sanitaria scoppiata in Inghilterra dopo il focolaio di meningite a Canterbury, che ha provocato due vittime e almeno 20 contagi.

“Il norovirus è un virus gastrointestinale altamente contagioso che si diffonde facilmente in ambienti affollati come navi da crociera, scuole e case di cura” ha sottolineato l’infettivologo, spiegando come le epidemie di questo agente patogeno “si verificano spesso quando il cibo o le superfici vengono contaminate, o attraverso il contatto tra le persone”.