Norovirus in volo su un aereo tra Grecia e Germania, Bassetti mette in guardia: "Tra i virus più contagiosi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un volo Eurowings dalla Grecia alla Germania ha chiesto un atterraggio prioritario dopo che diversi passeggeri hanno accusato vomito e diarrea. Scattato l’allarme sanitario in aereo, tre persone sono finite in ospedale. Si sospetta il norovirus, il virologo Matteo Bassetti: “Questo virus è un guastafeste, altamente contagioso”.

Sospetto norovirus in volo ta Grecia e Germania

Turbolenza in aereo, ma non quella che ci si aspetterebbe. Per gli oltre duecento viaggiatori del volo Eurowings EW9631 un problema sanitario si è trasformato in un’emergenza ad alta quota.

Domenica 18 ottobre il velivolo, decollato dall’isola greca di Rodi poco prima delle 20 e diretto a Düsseldorf, ha dovuto chiedere la precedenza in atterraggio perché diverse persone a bordo avevano iniziato a stare male, con nausea, vomito e diarrea.

Cosa è successo sull’aereo

Secondo quanto raccontato da una viaggiatrice all’emittente RTL, nel corso del volo il personale di cabina ha cominciato a indossare le mascherine, mentre un altro testimone, sentito da Euronews, ha riferito che un passeggero vicino a lui si lamentava di nausea già prima del decollo dalla Grecia. Poco prima dell’arrivo, il pilota ha annunciato che a terra ci sarebbero stati dei sanitari ad attendere il velivolo.

L’aereo ha toccato terra verso le 22. Non essendo chiaro quante persone avessero bisogno di cure, lo scalo ha attivato in via preventiva il MANV, il protocollo tedesco previsto in caso di afflusso massiccio di feriti. Sotto la scaletta sono arrivate almeno dieci ambulanze, i vigili del fuoco aeroportuali con otto mezzi e le squadre del corpo cittadino.

Medici con tute protettive sono saliti a bordo per visitare i viaggiatori, che hanno potuto lasciare la cabina soltanto intorno alle 23:30. Il bilancio finale è stato meno grave di quanto si temesse: tre passeggeri sono stati assistiti e accompagnati in ospedale per precauzione, gli altri sono tornati a casa. L’attività dell’aeroporto è proseguita regolarmente e la compagnia ha fatto sapere che il resto del suo programma di voli non ha subito conseguenze.

Sulla causa, però, non c’è ancora una parola definitiva. I pompieri di Düsseldorf hanno confermato che i passeggeri coinvolti presentavano disturbi gastrointestinali, ma resta aperta l’ipotesi di un’intossicazione alimentare accanto a quella di un’infezione virale.

Il commento di Matteo Bassetti

L’episodio ha fatto il giro d’Europa ed è stato commentato anche dall’infettivologo Matteo Bassetti, che in un video su Facebook ha indicato nel norovirus il probabile colpevole. “Questo virus è un guastafeste, è uno dei virus più contagiosi che esista” ha spiegato. “Piccole particelle possono passare da una persona all’altra attraverso le mani”.

“Il comandante ha chiesto di poter fare un atterraggio d’emergenza e si vedono tutte le sirene delle ambulanze, tutti i medici che salgono su questo aeroplano a prendersi cura delle persone che su quell’aeroplano sono state male” ha descritto il medico.

“Quindi ancora una volta il norovirus è lo stesso che causa i grandi problemi, per esempio sulle navi da crociera, dove nei buffet ci si può contagiare e infettare tra uno e l’altro” ha ricordato Bassetti. “Attenzione, l’unica cosa positiva del norovirus è che in genere dura un paio di giorni e poi si limita da solo senza il bisogno di nessuna cura”.

La valutazione è in linea con quella dell’ISS, secondo cui la maggior parte delle persone si rimette in uno o due giorni senza complicazioni. “Però è guastafeste” ha sottolineato l’infettivologo, “nel senso che ti rovina una vacanza, anche per chi sta tornando dalla vacanza, come quei poveri passeggeri del volo da Rodi alla Germania”.