Norovirus su nave da crociera in viaggio nei Caraibi, passeggeri isolati: i sintomi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sono 115 le persone colpite da Norovirus a bordo della nave da crociera Caribbean Princess durante un viaggio nei Caraibi partito dalla Florida il 28 aprile. Secondo quanto comunicato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti, i casi registrati riguardano 102 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. La nave, salpata da Port Everglades, in Florida, è attesa al rientro a Port Canaveral l’11 maggio. I sintomi segnalati dai passeggeri colpiti sono quelli tipici del norovirus, come vomito e diarrea.

Norovirus su nave da crociera, il racconto dei passeggeri a bordo

Come riporta NBC News, nonostante il focolaio di norovirus, alcuni passeggeri hanno raccontato che la situazione a bordo sarebbe rimasta relativamente tranquilla.

Jan van Milligen, uno dei passeggeri contattati, ha spiegato che le attività a bordo sono proseguite regolarmente e che la compagnia avrebbe reagito rapidamente all’emergenza sanitaria.

“La compagnia di crociere ha preso tutte le precauzioni necessarie per fermare la diffusione”, ha affermato via mail, aggiungendo che il personale “si è comportato in modo molto professionale”.

Il passeggero ha raccontato anche che tutti quelli presenti sulla nave da crociera hanno iniziato a prestare maggiore attenzione all’igiene personale, lavandosi le mani più frequentemente.

Anche un’altra passeggera, Donna Leonte ha confermato il rafforzamento delle misure di sicurezza.

La donna si era imbarcata il 28 aprile insieme al marito e a quattro amici per celebrare il ventunesimo anniversario di matrimonio.

Secondo la sua testimonianza, le postazioni per il lavaggio delle mani sarebbero presidiate dal personale per assicurarsi che i passeggeri rispettino le procedure.

Le misure adottate

Dopo la segnalazione dell’epidemia, Princess Cruises ha rafforzato le procedure di sanificazione a bordo della Caribbean Princess.

La compagnia ha dichiarato che “un numero limitato di persone ha segnalato lievi disturbi gastrointestinali” durante la crociera.

Nel comunicato diffuso dalla compagnia si legge inoltre: “Abbiamo disinfettato rapidamente ogni area della nave e intensificato le operazioni di sanificazione durante tutto il viaggio”.

Princess Cruises ha spiegato che, una volta arrivata a Port Canaveral, la nave sarà sottoposta a “una pulizia e disinfezione complete” prima della partenza del viaggio successivo.

Cos’è il Norovirus e come si diffonde

Il norovirus è considerato uno dei virus gastrointestinali più contagiosi.

Può diffondersi molto rapidamente soprattutto in ambienti chiusi o affollati come navi da crociera, hotel, scuole e ospedali.

Il contagio può avvenire attraverso il contatto diretto con una persona infetta oppure tramite superfici contaminate.

Anche il consumo di cibo o acqua contaminati può favorire la trasmissione del virus.

Per questo motivo, sulle navi da crociera vengono attivati protocolli specifici quando il numero di persone con sintomi gastrointestinali supera determinate soglie.

I sintomi del Norovirus

Come riporta il Centers for Disease Control and Prevention, i sintomi del norovirus compaiono generalmente tra le 12 e le 48 ore successive all’esposizione.

Oltre a nausea, vomito e diarrea, possono comparire anche dolori addominali, febbre e mal di testa.