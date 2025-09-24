Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 misure cautelari e un sequestro di beni per oltre 1 milione e 271 mila euro il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro una presunta associazione a delinquere responsabile di furto aggravato, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di una nota casa di moda. I fatti sono avvenuti a Novara, dove la banda avrebbe sottratto capi di abbigliamento e accessori per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro. L’operazione è stata condotta nella mattinata di ieri, dopo mesi di indagini partite dalla denuncia della stessa azienda, che aveva segnalato ammanchi sospetti nel proprio magazzino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di ricostruire un articolato sistema criminale che, attraverso la complicità di dipendenti e familiari, avrebbe alimentato un traffico illecito di merce di lusso rivenduta online a prezzi stracciati.

Le origini dell’indagine: la denuncia della casa di moda

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato nell’aprile 2024, quando il responsabile della sicurezza della casa di moda si è rivolto alla Questura di Novara per denunciare la sparizione di numerosi articoli dal deposito di via Fermi. In quel magazzino transitano tutti i capi prodotti prima della distribuzione mondiale. Già nell’agosto 2023, alcuni operatori avevano notato l’assenza di diversi articoli di vestiario. Un’ulteriore anomalia è emersa quando una dipendente, navigando su una piattaforma di vendite online, si è insospettita: un account stava offrendo numerosi articoli nuovi, riconducibili al brand, non ancora distribuiti nei negozi ufficiali e prototipi, a prezzi inferiori di almeno 50% rispetto al listino.

Il ruolo dei dipendenti e la struttura della banda

Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’individuazione di tre italiani di 52, 34 e 26 anni, residenti in provincia e dipendenti della multinazionale della logistica “GXO logistics”, incaricata della gestione del magazzino. Questi soggetti, incensurati, sono stati raggiunti dalla misura dell’obbligo di dimora e dalla prescrizione di non uscire di notte e di non allontanarsi dal proprio territorio senza autorizzazione. Inoltre, dovranno presentarsi tre volte a settimana presso la Polizia Giudiziaria. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero sottratto vari articoli durante il lavoro, consegnandoli a un complice esterno, ritenuto il capo dell’associazione.

Il presunto capo e la rete familiare

Il presunto leader della banda è un cittadino italiano di origine kosovara di 28 anni, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L’uomo avrebbe gestito la rivendita dei capi rubati tramite note piattaforme online, avvalendosi della collaborazione della madre, anche lei italiana di origine kosovara di 49 anni, e della compagna, una novarese di 30 anni con precedenti per lesioni e favoreggiamento. Entrambe sono state sottoposte all’obbligo di dimora e al divieto di uscita notturna, oltre che al divieto di utilizzare account di vendita online.

Compiti e ruoli all’interno dell’organizzazione

La madre del presunto capo avrebbe avuto il compito di controllare il deposito dove veniva custodita la merce in attesa della vendita, mentre la compagna lo avrebbe aiutato nella gestione delle spedizioni. Inoltre, una donna ecuadoriana di 29 anni, residente in provincia, avrebbe messo a disposizione il proprio indirizzo e-mail per la creazione di almeno un account sulle piattaforme di vendita. Anche lei è stata raggiunta dalla misura dell’obbligo di presentazione tri-settimanale alla Polizia Giudiziaria e dal divieto di utilizzare account online, accusata di favoreggiamento.

Flussi finanziari e investimenti illeciti

L’analisi dei rapporti finanziari degli indagati ha permesso di scoprire che il presunto venditore avrebbe effettuato cospicui bonifici a favore della moglie di uno dei presunti autori materiali dei furti, una donna italiana di 49 anni. Anche lei è stata sottoposta all’obbligo di dimora e di presentazione tri-settimanale alla Polizia Giudiziaria. Parte del denaro sarebbe stata poi girata al figlio, anch’egli coinvolto nei furti, e a un terzo complice, mentre la restante parte veniva depositata su un conto cointestato con il marito.

Riciclaggio e acquisti immobiliari

Secondo gli investigatori, parte dei proventi dei reati sarebbero stati investiti nell’acquisto in contanti di due villette a schiera, di cui una intestata al fratello del presunto venditore, un italiano di 19 anni, incensurato, indagato per riciclaggio e sottoposto all’obbligo di presentazione tri-settimanale alla Polizia Giudiziaria. A lui è stato anche imposto il divieto di utilizzo di account di vendita online. Gli investimenti illeciti avrebbero riguardato anche due appartamenti e alcuni orologi di prestigio.

Bonifici e conti esteri per ostacolare le indagini

Per rendere più difficile la tracciabilità del denaro, i bonifici sarebbero stati effettuati tramite conti online aperti presso istituti di credito esteri. Si stima che dalla vendita della merce rubata siano stati incassati circa 1.300.000 euro, mentre il danno economico per la casa di moda supera i 2 milioni di euro.

Sequestri e perquisizioni

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, la Polizia ha effettuato perquisizioni personali e locali nei confronti di tutti gli indagati, rinvenendo un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori del brand. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 1 milione e 271 mila euro, ritenuti provento dell’attività illecita, nonché delle abitazioni e dei conti correnti degli indagati, utilizzati per movimentare le somme derivanti dalla vendita online.

Auto e orologi di lusso tra i beni sequestrati

Nel corso della mattinata sono state sequestrate anche 4 autovetture e 3 orologi di marca presso l’abitazione del presunto venditore e di altri coindagati. L’operazione ha permesso di colpire duramente il patrimonio accumulato dalla banda attraverso i reati contestati.

Il commento delle autorità

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’operazione rappresenti un importante risultato nella lotta contro le associazioni a delinquere dedite ai furti e al riciclaggio di beni di lusso. L’attività investigativa ha permesso di smantellare una rete ben organizzata, che sfruttava la complicità di dipendenti infedeli e una fitta rete di familiari e conoscenti per alimentare un mercato parallelo di prodotti di alta moda. Il danno economico subito dalla casa di moda, con sede a Novara, è stato quantificato in oltre 2 milioni di euro, ma il valore simbolico dell’operazione va ben oltre la cifra, rappresentando un segnale forte contro la criminalità economica.

IPA