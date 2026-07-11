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È scattata una denuncia per lesioni gravissime a seguito di un episodio avvenuto a Sora, dove una nota professionista è stata accusata di aver procurato gravi ferite al compagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita mentre tentava di placare una lite tra la donna e una sua familiare, riportando la perdita di un occhio.

L’aggressione e i soccorsi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Sora ha permesso di far luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale. La professionista, il cui nome non è stato reso noto per tutelare la privacy delle persone coinvolte, è stata denunciata in stato di libertà dopo che il compagno ha subito una violenta aggressione.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, dopo essere stato colpito, è rimasto solo e ferito in strada per diverse ore. Solo l’arrivo di un amico ha permesso il suo trasporto al pronto soccorso di Cassino, dove i medici hanno immediatamente riconosciuto la gravità delle lesioni riportate. Vista la situazione, il ferito è stato trasferito presso un ospedale della Capitale per ricevere cure specialistiche.

Le indagini e la ricostruzione della dinamica

Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo della vittima, gli agenti sono riusciti in pochissimi giorni a raccogliere elementi utili per delineare un quadro indiziario a carico della professionista. Le lesioni gravissime contestate consistono nella perdita di un occhio, conseguenza diretta dell’aggressione. La dinamica, secondo gli inquirenti, sarebbe scaturita dal tentativo dell’uomo di mediare una lite tra la donna e una sua familiare.

Gli investigatori del Commissariato di Sora hanno lavorato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, raccogliendo testimonianze e elementi utili all’accertamento delle responsabilità. La professionista è stata denunciata in stato di libertà per lesioni gravissime.

IPA