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Sono stati trovati 5 chili di cocaina in un’auto rubata a Catania. Il veicolo, notato in sosta nei pressi dello stadio Massimino, è stato ispezionato dagli agenti che hanno rinvenuto la droga nascosta in appositi vani. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e rientra nell’ambito dei controlli intensificati contro la criminalità organizzata e i furti di auto.

L’intervento e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante una delle attività di controllo del territorio messe in campo dalla Questura di Catania. Gli agenti della squadra volanti hanno individuato un’auto parcheggiata in modo sospetto nei pressi dello stadio “Massimino”.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che un cittadino aveva notato la presenza insolita del veicolo e aveva prontamente segnalato la situazione alla Sala Operativa della Questura. Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato i primi accertamenti tramite le banche dati in uso alle forze dell’ordine, scoprendo che l’auto risultava essere stata rubata.

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno scoperto cinque panetti di cocaina, ciascuno del peso di un chilo, nascosti nell’alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore. L’intero quantitativo di sostanza stupefacente è stato immediatamente sequestrato.

Il valore della droga e l’impatto sull’attività criminale

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato circa 400 mila euro se immessa sul mercato al dettaglio. Il sequestro rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale, privandola di una significativa fonte di guadagno illecito.

Controlli a tappeto e risultati recenti

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che nelle ultime settimane ha visto la Questura di Catania impegnata in numerosi controlli sia in città che nel territorio provinciale.

Inoltre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intensificato le attività contro i furti di auto. Solo negli ultimi giorni sono stati rinvenuti 13 veicoli rubati, che dopo le verifiche di rito sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Questi ultimi hanno espresso la loro gratitudine nei confronti della Polizia di Stato per l’efficacia e la tempestività dell’azione svolta.

IPA