Il primo è stato fermato alla discesa dal filobus, il secondo è scappato a piedi. A raggiungerlo in viale Bodio, vicino a un distributore di carburante, è stato un poliziotto in borghese che durante l’inseguimento ha preso una bici del servizio di bike sharing. È finito così, ieri pomeriggio a Milano, l’inseguimento di un 33enne accusato di aver derubato un passeggero della linea 90 insieme a un complice di 42 anni. Entrambi sono stati arrestati. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antiborseggio, avevano notato i due in viale Zara, nella zona nord della città. Dietro un cespuglio stavano armeggiando con uno zainetto. Quando sono saliti sul filobus, i poliziotti li hanno seguiti e li hanno visti borseggiare un uomo di 60 anni. Alla fermata gli agenti hanno bloccato il 42enne, mentre il 33enne ha tentato la fuga. I due arrestati, entrambi cubani, avevano precedenti.

ANSA