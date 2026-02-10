Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per furto aggravato a Udine nella mattinata di venerdì. Un cittadino italiano di 36 anni, residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare scarpe e indumenti tecnici da un noto negozio di articoli sportivi. L’uomo, già conosciuto come runner, è stato identificato grazie alla collaborazione tra il personale del punto vendita e le forze dell’ordine, dopo che episodi simili si erano verificati anche nei giorni precedenti.

La dinamica del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di venerdì, quando il personale di un negozio di articoli sportivi situato in viale Tricesimo a Udine ha notato movimenti sospetti da parte di un cliente. L’uomo, un cittadino italiano di 36 anni residente in città, aveva prelevato dagli scaffali merce per un valore superiore a 200 euro, tra cui un paio di scarpe e altri indumenti tecnici per la corsa.

L’uomo, dopo aver scelto con cura i capi di abbigliamento e le calzature, si è diretto verso i bagni dell’esercizio commerciale. Qui ha provveduto a rimuovere i sistemi antitaccheggio da alcuni articoli e ha indossato i nuovi vestiti, abbandonando le proprie scarpe all’interno del locale. Tuttavia, non tutti i dispositivi di sicurezza sono stati eliminati, e al momento di uscire dal negozio le barriere antitaccheggio hanno segnalato l’anomalia.

L’intervento del personale e della Polizia

Il suono dell’allarme ha attirato l’attenzione dei commessi e dell’addetto alla vigilanza, che sono immediatamente intervenuti. Riconoscendo l’uomo come un noto runner locale, già osservato nei giorni precedenti mentre si aggirava tra gli scaffali senza effettuare acquisti, il personale ha deciso di approfondire la situazione. In seguito all’intervento della Volante della Polizia, sono stati effettuati ulteriori accertamenti insieme al responsabile del negozio.

Furti ripetuti nei giorni precedenti

Le verifiche hanno permesso di appurare che il giovane si era reso responsabile di altri episodi di furto anche nelle giornate di giovedì e mercoledì precedenti. In quelle occasioni, aveva sottratto due paia di scarpe da running per un valore complessivo di circa 400 euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver scelto il modello desiderato, indossava le nuove calzature e lasciava le proprie ben nascoste tra gli scaffali del negozio.

L’arresto e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e condotto presso la propria abitazione, dove rimarrà in attesa della convalida della misura cautelare in sede di giudizio direttissimo. L’operazione ha permesso di recuperare parte della merce sottratta e di restituirla al negozio.

IPA