Dopo una notte trascorsa a 4.000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, due alpinisti tedeschi sono stati messi in salvo all’alba di oggi dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Trasportati all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone. I due erano rimasti bloccati ieri durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata. Il recupero in elicottero era risultato impossibile a causa del maltempo. Era stato tentato anche un avvicinamento a piedi, ma le guide alpine si erano dovute fermare per il pericolo valanghe.