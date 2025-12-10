Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina nella notte del 30 novembre in piazza Vittorio Veneto a Torino. Un giovane di sedici anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un coltello un gruppo di coetanei per ottenere del denaro.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 3.30 del mattino, quando un gruppo di giovani, al termine di una serata trascorsa in un locale nei pressi della centralissima piazza Vittorio Veneto, si stava dirigendo verso casa. Uno dei ragazzi, separatosi dagli amici, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia San Carlo, segnalando un episodio che si era appena verificato a pochi metri di distanza.

L’aggressione e la fuga

Secondo quanto ricostruito dai militari, un giovane, poi identificato come un sedicenne residente a Torino, aveva avvicinato un gruppo di tre ragazzi con il pretesto di chiedere loro il contatto Instagram. Improvvisamente, il ragazzo ha estratto un coltello a serramanico e, minacciando i coetanei, ha preteso del denaro. Temendo per la propria incolumità, le vittime hanno consegnato 30 euro al giovane, che si è dato alla fuga subito dopo la richiesta di aiuto rivolta ai Carabinieri da parte di un amico delle vittime.

L’intervento dei Carabinieri

L’inseguimento a piedi da parte dei militari è durato pochi minuti. Durante la fuga, il sedicenne ha tentato di disfarsi del coltello gettandolo sotto un’auto, ma è stato comunque raggiunto e bloccato in flagranza di rapina. Il coltello è stato recuperato dagli agenti come prova dell’accaduto.

La posizione del minore

L’autore del gesto, nato nel 2008 e residente a Torino, era già sottoposto alla misura della messa alla prova concessa dal GUP Minorenni di Torino per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. L’arresto è stato convalidato dal GIP su richiesta della Procura per i Minorenni di Torino e il giovane è stato collocato in comunità.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Il provvedimento nei confronti del sedicenne è stato emesso durante la fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

IPA