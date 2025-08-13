Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e numerosi controlli il bilancio di una notte movimentata a Bolzano, dove la Polizia ha fronteggiato episodi di violenza e rissa legati alla cosiddetta “mala movida”. Gli interventi sono stati effettuati tra la notte del 13 agosto e le prime ore del mattino, in diverse zone del capoluogo altoatesino, per garantire la sicurezza pubblica e rispondere alle segnalazioni dei cittadini.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la notte tra il 13 agosto e il 14 agosto è stata caratterizzata da una serie di interventi delle Volanti della Questura di Bolzano, che hanno portato a tre arresti per episodi distinti ma collegati al fenomeno della “mala movida”.

Prima aggressione in via Cesare Battisti

Il primo episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, quando una chiamata al 112 ha segnalato una violenta lite all’esterno di un bar in via Cesare Battisti. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato i due responsabili: un uomo, R. D., nato a Bolzano nel 1989, e la sua compagna M. C. I.F., nata in Perù e residente a Bolzano. I due, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, si sono resi protagonisti di una aggressione ai danni di clienti e dipendenti del locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la coppia ha reagito con ulteriore violenza, inveendo contro gli operatori e causando a uno di loro lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. Considerati i numerosi precedenti di polizia, i due sono stati arrestati per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e successivamente posti agli arresti domiciliari.

Rissa in piazza Erbe: un altro arresto

Poco dopo il primo intervento, intorno alle 2.00 del mattino, una nuova segnalazione ha richiesto l’intervento della Volante in piazza Erbe, dove era stata segnalata una rissa in strada. Gli agenti sono riusciti a identificare uno dei partecipanti, C. A. D. B., nato in Argentina nel 2000. Anche in questo caso, il soggetto ha reagito con violenza nei confronti degli operatori, arrivando a danneggiare l’autovettura di servizio della Polizia.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e, come per gli altri due soggetti, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Controlli straordinari nelle aree sensibili della città

Come disposto dal Questore Giuseppe Ferrari, nella stessa giornata la Squadra Volante ha intensificato i controlli nelle aree cittadine considerate più sensibili, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. Gli interventi si sono concentrati in particolare presso il Parco delle Religioni, piazza Ziller, Piazza Mazzini, Piazza Vittoria e sui prati del Talvera.

Durante questi controlli, in Piazza Mazzini è stato denunciato un cittadino slovacco per inottemperanza al Divieto di Accesso alle aree urbane, mentre sono stati disposti tre ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti soggetti. In Piazza Vittoria, invece, un cittadino ucraino è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, sui prati del Talvera, la Polizia ha denunciato un cittadino pakistano per inottemperanza a un FVO (Foglio di Via Obbligatorio).

La risposta delle istituzioni e l’impegno per la sicurezza

Le operazioni della notte e della giornata successiva sono state coordinate dal Questore Giuseppe Ferrari, che ha disposto un rafforzamento dei controlli nelle zone più critiche della città. L’obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di violenza e illegalità che spesso si manifestano durante la cosiddetta “mala movida”, soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitando a segnalare tempestivamente situazioni sospette o episodi di reato alle autorità competenti. L’attività di prevenzione e repressione proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte al rischio di risse, aggressioni e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio degli interventi e le prospettive future

Il bilancio della notte tra il 13 agosto e il 14 agosto a Bolzano evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della “mala movida” e sulle sue conseguenze per la sicurezza pubblica. Gli arresti, le denunce e i provvedimenti adottati rappresentano una risposta concreta delle istituzioni alle richieste di maggiore tutela da parte dei cittadini.

Le autorità hanno assicurato che i controlli proseguiranno con la stessa intensità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di violenza e di garantire un clima di maggiore serenità nelle aree più frequentate della città.

