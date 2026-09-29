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Tre persone sono state denunciate in stato di libertà per lesioni personali aggravate a seguito di una violenta lite avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Vicenza. L’episodio, che ha coinvolto due giovani di 24 anni e 25 anni e un uomo di 33 anni, è stato ricostruito dagli investigatori dopo una segnalazione di accoltellamento e l’arrivo di un ferito al Pronto Soccorso. La vicenda è stata originata da futili motivi e ha portato al ferimento di due dei coinvolti, con prognosi rispettivamente di 8 giorni e 30 giorni.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte del 27 settembre si è rivelata particolarmente movimentata nella zona est di Vicenza. Intorno all’una e mezza, un diverbio tra tre persone – due giovani di 24 anni e 25 anni e un uomo di 33 anni – è degenerato rapidamente. Secondo le ricostruzioni, la discussione, nata per motivi di poco conto, è presto sfociata in una aggressione fisica.

Durante la colluttazione sono stati utilizzati sia un’arma da taglio che dello spray urticante. L’uso di questi strumenti ha aggravato la situazione, provocando ferite agli arti inferiori di uno dei coinvolti, un cittadino albanese, che si è poi presentato al Pronto Soccorso locale con evidenti segni di ferite da arma da taglio.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione dell’arrivo del ferito al Pronto Soccorso è stata seguita quasi contemporaneamente da una chiamata al 113 che denunciava un accoltellamento avvenuto nella zona est della città. Gli agenti dell’U.P.G.S.P., della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica sono intervenuti prontamente, avviando le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Le verifiche hanno permesso di collegare i due episodi e di ricostruire quanto accaduto. È emerso che, a seguito della lite, due dei tre soggetti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 8 giorni e 30 giorni. L’uso dell’arma da taglio e dello spray urticante ha rappresentato un elemento aggravante nella valutazione delle responsabilità.

I provvedimenti adottati

Al termine delle indagini, i tre protagonisti della vicenda sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. La Polizia di Stato ha sottolineato che le indagini sono ancora in corso e che la posizione dei soggetti coinvolti sarà valutata dall’autorità giudiziaria.

Il contesto e le indagini in corso

L’aggressione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle forze dell’ordine verso episodi di violenza urbana. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ulteriormente le cause della lite e per verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

Le autorità invitano chiunque abbia assistito ai fatti o sia in possesso di informazioni utili a collaborare con la Polizia, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità di Vicenza.

IPA