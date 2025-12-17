Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio nella notte tra il 16 e il 17 dicembre nel centro di Arezzo. Un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato sottoposto a misura cautelare e allontanato dal centro cittadino.

Controlli notturni e arresto nel centro di Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante la consueta attività di monitoraggio delle vie e delle piazze del centro cittadino da parte delle Volanti. Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, intorno alle due, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha notato un giovane che si muoveva con passo svelto nei pressi dei giardini Porcinai, lungo via Michelangelo.

Il controllo e il ritrovamento della droga

Gli agenti hanno deciso di sottoporre il soggetto a un controllo, anche in considerazione del fatto che il giovane, di origine marocchina e residente in Italia da tempo, era già stato fermato all’inizio dell’anno per il possesso di sostanze stupefacenti e oggetti atti ad offendere. L’uomo, che non ha ancora compiuto trent’anni, ha mostrato fin da subito un atteggiamento poco collaborativo e insofferente, spingendo gli operatori ad approfondire la verifica.

Sequestro di hashish e denaro contante

Durante la perquisizione, nascosti all’interno di un voluminoso borsello di pelle, sono stati rinvenuti 4 panetti confezionati in cellophane trasparente e altri 3 pezzi sciolti di una sostanza solida marrone. Le successive analisi hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo superiore a 400 grammi. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato circa 300 euro in contanti, ritenuti senza dubbio collegati all’attività di spaccio.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Il cittadino straniero è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e, su disposizione del Magistrato di turno, condotto in carcere. In seguito, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Misure amministrative e Daspo urbano

Dal punto di vista amministrativo, il Questore ha emesso un avviso orale nei confronti dell’uomo, invitandolo ad adottare una condotta conforme alla legge. Inoltre, è stato disposto un “Dacur” (Daspo Urbano), una misura di prevenzione che prevede l’allontanamento del soggetto dalla zona centrale di Arezzo dove è stato fermato dalle Volanti.

IPA