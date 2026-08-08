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È di 7 soggetti denunciati il bilancio di una violenta rissa avvenuta nella notte del 2 agosto in un locale sul lungomare di Rimini. Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, i coinvolti, tutti di età compresa tra i 29 ed i 37 anni, sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria per rissa aggravata, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi legati a dissidi pregressi.

Il bilancio dei feriti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 2 agosto la Sala Operativa di Rimini ha ricevuto una segnalazione relativa a una violenta rissa all’interno di un locale di Marina Centro. Sul posto sono intervenute tempestivamente le Volanti e la Squadra Mobile, che hanno trovato una situazione di particolare gravità e hanno iniziato subito a raccogliere testimonianze e a identificare i presenti.

Durante l’intervento, è emerso che alcuni dei giovani coinvolti erano già stati soccorsi dai sanitari e trasportati al pronto soccorso di Rimini e di Cesena. 3 di loro, in condizioni particolarmente gravi e con ferite alla testa e al viso, sono stati ricoverati in codice rosso. Uno di questi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Rimini, dove è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi prima di essere dimesso, con lesioni giudicate guaribili in oltre 20 giorni. Altri 4 soggetti hanno riportato ferite di minore entità, con prognosi tra i 5 ed i 10 giorni.

Le indagini della Polizia

Gli investigatori della Squadra Mobile e gli operatori delle Volanti hanno ascoltato numerose persone informate sui fatti, riuscendo così a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, la rissa sarebbe nata da vecchi dissidi tra alcuni avventori del locale. Un gruppo avrebbe aggredito violentemente, utilizzando anche bottiglie di vetro, un uomo seduto a un altro tavolo. L’aggressione ha provocato la reazione dei suoi connazionali, facendo degenerare la situazione.

La devastazione del locale e l’identificazione dei responsabili

La rissa si è rapidamente estesa, coinvolgendo circa una decina di persone e causando danni anche al locale. Grazie a una puntuale analisi dei video girati con il cellulare da un altro avventore, la Squadra Mobile è riuscita a identificare 7 persone ritenute responsabili, che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Rimini per rissa aggravata.

IPA