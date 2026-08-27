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Due donne sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale a seguito di una violenta aggressione avvenuta nella serata del 26 agosto in un condominio di Piacenza. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, la lite sarebbe scoppiata dopo il consumo di bevande alcoliche tra conoscenti, degenerando in una colluttazione e nell’irruzione di due individui nell’appartamento.

Il primo intervento: una donna trovata incosciente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella tarda serata del 26 agosto, quando la sala Operativa ha ricevuto una segnalazione di lite in via Scalabrini. Una volante è stata inviata immediatamente sul posto per verificare la situazione.

All’arrivo degli agenti, una donna è stata trovata riversa a terra in stato di incoscienza. Si trattava di una cittadina straniera, classe 1994, residente in città. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118, che ha disposto il trasporto della donna presso il Pronto Soccorso, poiché non riusciva a riprendere conoscenza.

La testimonianza dei residenti e la scoperta di una seconda vittima

I residenti della zona, affacciati ai balconi, hanno fornito agli agenti dettagli preziosi: la lite non era avvenuta in strada e la donna soccorsa dal 118 risultava estranea ai fatti. Gli agenti sono stati così indirizzati verso il civico indicato, dove, all’interno della scala condominiale, hanno udito delle grida.

All’interno del condominio, gli operatori hanno individuato una seconda donna, anch’essa cittadina straniera, classe 1993. La donna presentava il volto insanguinato, era in stato di agitazione e disorientamento motorio, e ha riferito di essere stata aggredita da una sua conoscente. Anche per lei si è reso necessario l’intervento del 118, che l’ha trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici.

La dinamica della lite: la versione del fidanzato

Poco dopo è giunto sul posto il fidanzato della vittima, che ha ricostruito quanto accaduto. Secondo il suo racconto, la compagna aveva deciso di ospitare per la notte una conoscente. Nel corso della serata, dopo aver consumato bevande alcoliche, tra le due sarebbe scoppiata una violenta colluttazione. Durante la lite, la conoscente avrebbe colpito con un calcio al volto la padrona di casa, provocandole le ferite riscontrate dagli agenti.

Dopo la aggressione, la presunta responsabile avrebbe effettuato una telefonata, a seguito della quale due individui sono entrati nello stabile, sfondando a calci la porta d’ingresso dell’appartamento. I tre si sarebbero poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’episodio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità degli aggressori né sulle condizioni delle vittime. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti della zona di Piacenza, che hanno assistito attoniti alla scena.

IPA