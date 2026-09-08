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È di un arresto per estorsione aggravata ai danni della madre il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Marcianise (Caserta). L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nella notte dopo aver minacciato la donna con un coltello per ottenere denaro.

Intervento dei Carabinieri nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la notte scorsa i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise sono intervenuti presso un’abitazione familiare della città. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di un uomo del posto, nato nel 1994, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe minacciato la madre convivente, una donna di 56 anni, impugnando un coltello da cucina. Durante l’episodio, l’indagato avrebbe anche danneggiato diversi arredi e suppellettili dell’appartamento, nel tentativo di ottenere una somma di denaro dalla vittima.

L’arrivo dei militari e la messa in sicurezza della vittima

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere la situazione di pericolo. I militari hanno messo in sicurezza la donna, che avrebbe riportato alcune lievi escoriazioni ma ha rifiutato il ricorso alle cure mediche. Il coltello utilizzato per le minacce è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

L’arresto e la detenzione in carcere

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. La posizione dell’indagato dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Marcianise, dove il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi per la vittima.

IPA