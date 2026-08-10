Notte di San Lorenzo, perché la Sardegna è la migliore regione per vedere le stelle cadenti
I motivi che rendono la Sardegna la regione d'Italia più adatta per osservare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo
La Sardegna si conferma una delle mete più indicate in Italia per la Notte di San Lorenzo e osservare le stelle cadenti. La regione può contare su cieli particolarmente bui e puliti, lontani dal forte inquinamento luminoso delle grandi aree metropolitane. C’è inoltre un borgo certificato ufficialmente per la qualità dell’osservazione astronomica.
- Notte di San Lorenzo, quando vedere le stelle cadenti
- Perché la Sardegna è ideale per osservare le stelle cadenti
- Allai, il paese delle stelle
Notte di San Lorenzo, quando vedere le stelle cadenti
La tradizione popolare associa le stelle cadenti alla notte del 10 agosto, giorno di San Lorenzo.
Il fenomeno è legato alle cosiddette “lacrime” del santo, ma dal punto di vista astronomico riguarda lo sciame meteorico delle Perseidi.
Le Perseidi sono frammenti di polvere e ghiaccio lasciati dalla cometa Swift-Tuttle.
Quando questi detriti entrano nell’atmosfera terrestre, producono le scie luminose visibili nel cielo.
Il momento di massima intensità non coincide necessariamente con il 10 agosto.
Il picco è atteso nelle notti tra il 12 e il 13 agosto, quando lo sciame può regalare fino a 100 meteore all’ora nelle condizioni migliori.
Quest’anno le condizioni di osservazione sono indicate come particolarmente favorevoli per la presenza della Luna Nuova, che rende il cielo più scuro dal tramonto all’alba e migliora la visibilità delle meteore.
Perché la Sardegna è ideale per osservare le stelle cadenti
La Sardegna è la migliore regione d’Italia per osservare le stelle cadenti.
Come riporta La Nuova Sardegna, questo particolare primato è dovuto alla bassa densità abitativa in molte aree e alla distanza dai grandi centri urbani.
Questo consente di trovare facilmente zone con poca luce artificiale, soprattutto spostandosi verso l’interno o lungo i litorali meno urbanizzati.
Le aree più adatte sono quelle con orizzonte aperto, cielo limpido e assenza di ostacoli visivi.
Allai, il paese delle stelle
Un punto di riferimento è Allai, piccolo borgo del Barigadu conosciuto come il paese delle stelle.
Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, Allai è il primo villaggio in Italia certificato ufficialmente per la qualità dell’osservazione astronomica.
Il risultato è legato anche a un sistema di illuminazione pubblica a bassissimo impatto luminoso.
Per chi vuole osservare le Perseidi in Sardegna nella notte di San Lorenzo, il borgo rappresenta quindi una destinazione particolare, adatta a chi cerca un cielo buio e un’esperienza più raccolta rispetto alle località turistiche più affollate.