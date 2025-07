Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette persone identificate il bilancio di una violenta rissa avvenuta sabato sera nel centro di Biella, dove due gruppi si sono affrontati prima in Piazza del Monte e poi ai giardini Zumaglini. Gli scontri, caratterizzati dall’uso di coltelli, sanpietrini e bottiglie, sono stati interrotti dall’intervento della Polizia di Stato, che ha avviato accertamenti per l’emissione di provvedimenti restrittivi.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata di sabato 6 giugno si è trasformata in un teatro di violenza nel cuore di Biella. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire in seguito a una segnalazione che riferiva di una rissa armata in corso tra più individui in Piazza del Monte.

Il primo intervento in Piazza del Monte

Quando le Volanti sono giunte sul posto, alcuni dei partecipanti allo scontro si erano già dati alla fuga, mentre altri sono stati trovati con il volto visibilmente tumefatto, chiaro segno di una recente e feroce aggressione. Nonostante le immediate ricerche, gli agenti non sono riusciti a rinvenire il coltello che, secondo le testimonianze, sarebbe stato utilizzato durante la rissa.

Un secondo scontro ai giardini Zumaglini

Poco dopo il primo intervento, mentre la Polizia era ancora impegnata nella gestione della situazione, è arrivata una nuova segnalazione: un altro scontro stava avvenendo ai giardini Zumaglini. In questa occasione, i contendenti hanno utilizzato sanpietrini e bottiglie di vetro come armi improvvisate, lanciandole con forza durante la colluttazione. La violenza della scena ha richiesto un nuovo e tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Collegamento tra i due episodi

Gli operatori della Squadra Mobile hanno rapidamente collegato i due episodi, scoprendo che i protagonisti delle risse erano gli stessi. Interrotti dalla Polizia in Piazza del Monte, i gruppi coinvolti hanno deciso di spostare lo scontro ai giardini Zumaglini, proseguendo la loro aggressione in un altro luogo del centro cittadino.

Sette persone identificate

Al termine degli interventi, la Polizia ha identificato sette persone coinvolte nei fatti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le responsabilità individuali e ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. Gli agenti stanno valutando anche la posizione di altri possibili partecipanti che si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Misure di prevenzione e sicurezza

Le autorità stanno ora considerando l’adozione di provvedimenti Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) e altre misure di prevenzione, per impedire ai responsabili di tornare nei luoghi teatro della violenza. Questi strumenti, previsti dalla normativa vigente, mirano a tutelare la sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi simili.

Il ruolo della Polizia di Stato

La tempestività dell’intervento della Polizia di Stato ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi. Gli agenti hanno agito con prontezza, riuscendo a separare i contendenti e a limitare i danni. Le indagini proseguono per individuare tutti i responsabili e chiarire le motivazioni alla base della rissa.

Le indagini in corso

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nelle due aree interessate. L’obiettivo è identificare tutti i partecipanti e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Non si esclude che alla base degli scontri vi siano vecchi rancori o questioni personali tra i gruppi coinvolti.

Le possibili conseguenze per i responsabili

Le sette persone identificate rischiano ora pesanti conseguenze sul piano penale e amministrativo. Oltre alle eventuali denunce per rissa e aggressione, potrebbero essere colpiti da provvedimenti di allontanamento dalle aree urbane più sensibili. Le autorità stanno valutando caso per caso, anche alla luce dei precedenti dei soggetti coinvolti.

IPA