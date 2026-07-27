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È stato eseguito un arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale a Rimini. Un giovane di nazionalità dominicana è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti e il personale sanitario, in seguito a una lite scoppiata nei pressi del lungomare.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando la Sala Operativa della Questura di Rimini ha ricevuto una segnalazione relativa a una lite tra due soggetti nei pressi di un bar vicino al lungomare.

Intorno alle ore 5.30, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata sul posto. Gli agenti, una volta arrivati, hanno notato che i due uomini coinvolti nella lite si stavano aggredendo reciprocamente. Alla vista della Polizia, uno dei due ha assunto un atteggiamento collaborativo ed è rientrato nel bar, mentre l’altro, un giovane dominicano, si è mostrato particolarmente agitato e presentava una ferita sanguinante a un dito della mano.

La reazione violenta e l’arresto

Nonostante i tentativi degli operatori di riportare la calma, il giovane ha reagito con ostilità, arrivando ad aggredire i poliziotti intervenuti con calci e pugni. Solo con notevole difficoltà gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a consegnarlo al personale sanitario, giunto nel frattempo sul luogo dell’accaduto, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie.

All’interno dei locali dell’ospedale, il ragazzo ha continuato a dare in escandescenza, minacciando sia verbalmente che fisicamente sia gli operatori sanitari sia il personale di Polizia. La situazione è rimasta tesa anche durante le procedure mediche, rendendo necessario l’intervento costante delle forze dell’ordine.

Le accuse e le procedure giudiziarie

Per quanto accaduto, il giovane straniero è stato arrestato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. È stato disposto il giudizio direttissimo per la mattinata del 27 luglio 2026.

IPA