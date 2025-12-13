Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Modena per rapina, porto di oggetti atti a offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti si sono verificati nella notte in Largo Garibaldi, dove gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Entrambi gli uomini sono stati sottoposti a ordine di allontanamento, mentre per uno dei due è stata avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in Modena a seguito di una richiesta di aiuto per una rapina avvenuta in strada.

L’intervento della Polizia in Largo Garibaldi

Intorno alle 03:00 di questa notte, una segnalazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in Largo Garibaldi. La vittima della rapina, dopo aver subito l’aggressione, si è rivolta a un tassista presente in zona. Il tassista, prontamente, ha prestato soccorso e ha allertato la Polizia, consentendo così un rapido intervento.

Identificazione e denuncia dei responsabili

Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a rintracciare in zona uno dei presunti responsabili, un cittadino marocchino di 22 anni. L’uomo corrispondeva alla descrizione fornita e, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per rapina. Nei suoi confronti è stato anche emesso un ordine di allontanamento.

Controlli sul territorio e secondo fermo

Nel corso della stessa notte, durante le attività di controllo del territorio, la Volante ha fermato un secondo cittadino marocchino, di 35 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di sostanza stupefacente. Per questi motivi, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Anche nei suoi confronti è stato disposto l’ordine di allontanamento.

Espulsione dal territorio nazionale

La posizione del 35enne sul territorio nazionale è stata esaminata dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Al termine degli accertamenti, sono state avviate le pratiche per la sua espulsione, come previsto dalla normativa vigente.

IPA