Fermato nella notte un giovane catanese per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso dalla Polizia di Stato in circonvallazione. L’intervento è avvenuto a Catania, dove gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Il giovane è stato denunciato e rischia la sospensione della patente e l’installazione dell’alcolock sul veicolo.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo notturno da parte della Squadra Volanti, impegnata nella prevenzione degli incidenti stradali e nella tutela della sicurezza pubblica sulle principali arterie cittadine.

Il controllo in circonvallazione: come sono andati i fatti

Durante la notte, gli agenti della Squadra Volanti hanno notato un suv che procedeva in modo irregolare lungo la circonvallazione di Catania, una delle strade più trafficate e purtroppo spesso teatro di incidenti anche gravi. Insospettiti dall’andamento del veicolo, i poliziotti hanno deciso di fermare l’auto per un controllo approfondito degli occupanti.

Il giovane fermato: i dettagli dell’accertamento

Il conducente, un 22enne catanese, appena sceso dalla vettura ha mostrato evidenti segni di alterazione: parlava in modo confuso e dall’alito proveniva un forte odore di alcol. Gli agenti hanno quindi sottoposto il giovane all’alcooltest, che ha dato esito positivo. Il primo controllo ha rilevato un tasso alcolemico di 1,06 grammi per litro, mentre il secondo ha confermato il superamento dei limiti con 0,90 grammi per litro, valori ben oltre la soglia consentita dalla normativa vigente.

Le conseguenze immediate e le sanzioni

A seguito dei risultati dell’alcooltest, il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. L’auto è stata affidata al passeggero, risultato sobrio e in possesso di regolare patente. Gli agenti, tuttavia, non hanno potuto procedere al ritiro immediato della patente del 22enne, poiché il documento non era stato esibito al momento del controllo. Per questo motivo, il giovane è stato anche sanzionato per mancata esibizione dei documenti ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada.

Le sanzioni accessorie e le misure future

Per il reato di guida in stato di ebbrezza, la legge prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno. In questo caso, sarà l’Ufficio Territoriale del Governo a disporre la sospensione del documento di guida. Inoltre, in caso di condanna definitiva, il giovane dovrà installare a proprie spese sulla propria auto l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il conducente risulta in stato di ebbrezza. Tale misura sarà obbligatoria per due anni e riguarderà esclusivamente il veicolo di proprietà dell’automobilista.

La prevenzione degli incidenti stradali

La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze drammatiche. La Polizia di Stato sottolinea come l’obiettivo prioritario sia la tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada, attraverso controlli mirati e l’applicazione rigorosa delle norme. L’episodio avvenuto a Catania si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida.

L’importanza dei controlli e la responsabilità alla guida

La presenza costante delle forze dell’ordine sulle strade cittadine si conferma fondamentale per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e ridurre il rischio di incidenti. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole e di non mettersi al volante dopo aver consumato bevande alcoliche, per garantire la sicurezza propria e degli altri.

Conclusioni

L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di fermare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, ribadendo l’impegno delle istituzioni nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni previste dalla legge e le misure accessorie, come l’installazione dell’alcolock, rappresentano strumenti efficaci per prevenire comportamenti irresponsabili e tutelare la collettività.

