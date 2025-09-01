Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e tentato furto aggravato sono le accuse a carico di tre persone arrestate dalla Polizia di Stato a Modena nel corso di due distinte operazioni avvenute nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Gli interventi sono stati effettuati in seguito a segnalazioni di cittadini e durante i servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore Lucio Pennella, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori.

Controlli intensificati e arresti in flagranza: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la notte scorsa la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso in zona Crocetta, dopo che un residente aveva segnalato rumori sospetti provenienti dalla strada intorno alle 4.45 del mattino.

Il tentato furto al ristorante: dinamica e intervento

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il sospetto mentre usciva da un ristorante attraverso un foro praticato sul vetro della porta d’ingresso. Alla vista della Polizia, il 35enne ha tentato la fuga, scavalcando recinzioni e cercando di far perdere le proprie tracce tra le abitazioni limitrofe. Tuttavia, l’inseguimento si è concluso con il suo blocco all’interno di un’area cortiliva.

Durante il sopralluogo, la Polizia ha rinvenuto alcuni grossi sassi nei pressi del locale, probabilmente utilizzati per infrangere la vetrina. All’interno del ristorante, il registratore di cassa risultava rovistato e accanto alla porta d’ingresso è stato trovato un recipiente contenente diverse monete, segno evidente del tentativo di furto.

La decisione del giudice: misura cautelare per il tunisino

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del cittadino tunisino e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia. L’uomo, già noto per precedenti reati, dovrà quindi lasciare il territorio modenese in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Secondo intervento: due italiani arrestati per furto aggravato in concorso

Nella stessa notte, sempre la Squadra Volante ha arrestato due cittadini italiani di 41 e 38 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno alle 2.00, durante il servizio di controllo in via Emilia Centro, gli agenti hanno notato due uomini con atteggiamento sospetto che, usciti da un condominio, si sono dati alla fuga in bicicletta alla vista della Polizia.

Nonostante i tentativi dei due di seminare gli agenti prendendo strade opposte, la Polizia è riuscita a raggiungerli e bloccarli. Un successivo sopralluogo all’interno del condominio ha permesso di accertare la manomissione della porta di un magazzino al piano terra, utilizzato come deposito merci da un’attività commerciale.

Refurtiva e strumenti da scasso: i dettagli del furto

Nella disponibilità di uno dei due arrestati sono stati trovati svariati prodotti alimentari, per un valore complessivo di oltre 500 euro, sottratti presumibilmente dal magazzino. L’altro uomo, invece, svolgeva il ruolo di palo. Entrambi sono stati trovati in possesso di due cacciaviti, una tronchese e un paio di forbici, strumenti che hanno portato anche alla denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Provvedimenti giudiziari: obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dei due italiani e ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I due dovranno quindi presentarsi regolarmente alle autorità in attesa del processo.

Il contesto: controlli rafforzati per la sicurezza dei cittadini

Le operazioni di questa notte si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore Lucio Pennella, per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini di Modena. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone più sensibili della città.

