Notte rosa a Rimini, pilota professionale di droni denunciato e multato

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È scattata una denuncia durante la Notte Rosa a Rimini, dove un pilota professionale di droni è stato sorpreso a sorvolare la folla senza autorizzazione, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L’uomo, dipendente di una società specializzata in riprese video-fotografiche, è stato individuato e fermato dagli agenti, che hanno interrotto immediatamente la sua attività illecita.

Il drone avvistato sopra la folla in Piazzale Fellini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso del weekend della celebre “Notte Rosa”, evento che richiama ogni anno migliaia di persone a Rimini. In occasione dei festeggiamenti, la Questura aveva predisposto controlli amministrativi straordinari per garantire la sicurezza dei partecipanti, soprattutto durante i grandi eventi pubblici come i concerti in programma.

Durante uno dei due concerti organizzati in Piazzale Fellini, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini sono stati allertati dall’organizzatore dell’evento per la presenza sospetta di un piccolo drone che sorvolava la folla. Il velivolo, di origine sconosciuta e non riconducibile agli organizzatori, ha immediatamente destato preoccupazione tra le forze dell’ordine, in quanto il sorvolo di assembramenti di persone è vietato per motivi di sicurezza.

La ricerca e l’individuazione del pilota

Allarmati dalla segnalazione e consapevoli del divieto assoluto di sorvolo in simili circostanze, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del responsabile. Dopo una difficile perlustrazione, il pilota è stato rintracciato nascosto in una zona buia tra i camion della logistica del concerto, parcheggiati lungo la Via Colombo. L’uomo, che operava per conto di un’azienda incaricata di documentare i festeggiamenti, è stato immediatamente fermato e invitato a far rientrare il drone.

Accertamenti e motivazioni del sorvolo

Gli agenti hanno quindi avviato gli accertamenti per chiarire le ragioni del sorvolo e la posizione del pilota. È emerso che l’uomo era regolarmente assunto da una società specializzata nella raccolta di immagini video-fotografiche per committenti anche istituzionali. Tuttavia, non era in possesso del patentino obbligatorio per la guida di droni, requisito necessario anche per i velivoli di piccole dimensioni quando utilizzati a fini professionali.

Violazione delle norme e aggravanti

La posizione del pilota è risultata ulteriormente aggravata dal fatto che non si trattava di un semplice amatore, ma di un professionista del settore. Il sorvolo della folla, infatti, è vietato in modo assoluto dall’articolo 1228 del codice della navigazione, senza eccezioni, proprio per evitare rischi per l’incolumità pubblica. L’assenza del patentino ha comportato anche una sanzione amministrativa a carico dell’uomo.

Per questi motivi, il pilota è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per illegale sorvolo e sanzionato amministrativamente per la mancanza dell’attestato di pilotaggio. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di interrompere una condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza dei partecipanti all’evento.

Indagini in corso su eventuali responsabilità

Sono tuttora in corso accertamenti per verificare se vi siano ulteriori responsabilità a carico del datore di lavoro e del committente delle immagini. Le autorità stanno approfondendo la posizione della società per cui lavorava il pilota, al fine di accertare eventuali violazioni delle normative vigenti in materia di sicurezza e utilizzo di droni.

IPA