Notte Rosa da incubo a Ravenna: arresti, denunce e patenti ritirate per droga e alcol tra i giovani

E’ di 2 arresti e 16 denunce il bilancio di un’operazione dei Carabinieri lungo il litorale di Ravenna e Cervia-Milano Marittima, durante l’ultimo week-end coincidente con la “notte rosa”. L’operazione è stata condotta per contrastare i reati predatori e prevenire sinistri stradali causati dall’abuso di alcool e stupefacenti.

Controlli straordinari lungo il litorale

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, una serie di controlli straordinari del territorio sono stati effettuati dalle Compagnie di Ravenna e Cervia-Milano Marittima. L’obiettivo era contrastare i reati predatori, prevenire sinistri stradali causati dall’abuso di alcool e dall’uso di stupefacenti, e fronteggiare il fenomeno della “mala movida”.

Identificazioni e controlli

Complessivamente, più di 500 persone sono state identificate e 250 veicoli sono stati controllati dalle numerose pattuglie impiegate. Queste hanno avuto il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, appositamente addestrati per fronteggiare situazioni di emergenza.

Arresti e denunce

L’attività ha portato all’arresto di 2 stranieri per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre, sono state denunciate complessivamente 16 persone, di cui 2 per insolvenza fraudolenta, 7 per guida in stato di ebbrezza alcolica e altre 7 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, con l’immediato ritiro della loro patente.

Laboratorio mobile forense

Queste violazioni sono state accertate grazie all’utilizzo di un laboratorio mobile forense, dislocato lungo le principali arterie stradali e in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati da giovani. A bordo vi era personale medico specializzato, completo di strumenti in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti tramite campione salivare, messo a disposizione dalla società “Forensic Lab Service”.

Protocollo operativo per la sicurezza stradale

Il laboratorio mobile è stato utilizzato nell’ambito di un protocollo operativo stipulato dall’Arma dei Carabinieri con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti. L’iniziativa ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni per garantire la sicurezza pubblica.

