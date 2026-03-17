Nova Siri, accoltella la moglie che viene soccorsa dai passanti: arrestato, trovati anche residui di cocaina
Un 43enne albanese è stato fermato a Nova Siri per tentato femminicidio: aveva aggredito la moglie dopo la separazione.
Eseguito un fermo per tentato femminicidio a Nova Siri, in provincia di Matera, dove un uomo di 43 anni di origini albanesi, residente in Toscana, è stato bloccato dai Carabinieri dopo aver aggredito la moglie, dalla quale si era recentemente separato. L’uomo non avrebbe accettato la decisione della donna di allontanarsi con i loro tre figli minorenni, rifugiandosi presso alcuni parenti nella cittadina lucana.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando la vittima, dopo aver subito reiterate condotte maltrattanti, aveva deciso di lasciare l’abitazione familiare in Toscana e trasferirsi a Nova Siri insieme ai figli. L’uomo, non rassegnandosi alla separazione, ha raggiunto la zona e ha preso alloggio in una struttura ricettiva locale. Armato di coltello, avrebbe poi teso un agguato alla moglie, colpendola e ferendola alla mano mentre la donna tentava di difendersi.
L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine
Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, mentre la vittima è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Policoro per ricevere le cure necessarie alla ferita riportata. Nel frattempo, i Carabinieri sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’accaduto, effettuando un sopralluogo e avviando le ricerche dell’aggressore.
La cattura e le indagini
Dopo alcune ore di ricerche, il fuggitivo è stato individuato in una zona periferica della località marina di Nova Siri e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Le successive attività investigative hanno portato alla perquisizione dell’autovettura dell’uomo, dove è stato rinvenuto e sequestrato un batticarne/ascia, che l’indagato aveva nascosto. Inoltre, nella stanza d’albergo occupata dal fermato sono stati trovati residui di cocaina.
Il ruolo della Procura e la fase delle indagini
Il Pubblico Ministero di turno della Procura di Matera, che ha coordinato le indagini, ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale locale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.