Novak Djokovic si sente male agli US Open, vomita in campo e poi va ko con Navone: come sta il campione serbo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Notte da incubo per Novak Djokovic a New York, il campione serbo è stato eliminato al primo turno degli US Open dall’argentino Mariano Navone. Djokovic è stato battuto in un match durato oltre quattro ore, in una delle serate più complicate della sua carriera, tra crampi, problemi respiratori e di stomaco. Il serbo ha vomitato due volte in campo e chiesto l’intervento del medico. Poi il crollo e le lacrime nel quinto e ultimo set.

Novak Djokovic fuori al primo turno agli US Open

Clamoroso a New York: Novak Djokovic è uscito al primo turno degli US Open, eliminato a sorpresa dall’argentino Mariano Navone, numero 49 al mondo.

Il campione serbo di tennis è uscito di scena al termine di una serata da incubo, una maratona di oltre 4 ore e mezzo che lo ha visto sofferente per problemi respiratori, di stomaco e alla schiena.

ANSA

Anche se lontano dalla sua condizione fisica migliore, Djokovic sembrava essere partito bene. Perso il primo set al tie-break, aveva rimontato vincendo il secondo e il terzo.

Djokovic si sente male e vomita in campo

Nonostante sembrasse affaticato già dopo i primi game, tanto che ha più volte applicato del ghiaccio sul volto durante i cambi di campo.

A metà del terzo set ha vomitato due volte in campo, piegandosi in due dietro un piccolo cartellone pubblicitario.

Poi altri disagi fisici, Djokovic ha accusato prima problemi respiratori e poi uno alla schiena che lo ha costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista.

Ha continuato a lottare fino al crollo nel quarto set, quando era avanti 2-1. Da lì ha perso 11 degli ultimi 12 game della partita, con Navone che un po’ imbarazzato ha avuto vita facile, vincendo 6-2 il quarto set e 6-1 il quinto.

Djokovic si è accasciato più volte per i crampi, poi le lacrime a metà quinto set, a rendersi conto che forse è finita, che a 39 anni il fisico non lo supporta più come prima.

Una scena in parte già vista a Cincinnati, quando Djokovic aveva accusato problemi di stomaco fino a vomitare, venendo poi battuto da un altro argentino, Tirante.

Djokovic: “È un problema serio”

“Credo fosse evidente che in campo mi sentissi malissimo” ha detto Djokovic in conferenza stampa dopo il match.

“È una cosa che, purtroppo, mi accompagna praticamente in ogni partita di quest’anno. Vomito, conati di vomito – ha detto – è un problema serio. Poi tutto il mio corpo inizia a cedere, con crampi e dolori”.

“Al momento non voglio approfondire troppo. Sto solo cercando di capire davvero cosa sta succedendo e fino a dove posso arrivare così”.

Per il campione serbo si tratta di una sconfitta storic: non perdeva al primo turno di un torneo dello Slam da vent’anni, agli Australian Open 2006.