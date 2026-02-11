Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per maltrattamenti e aggressioni ai danni di una donna: un uomo di 25 anni è stato condotto in carcere dalla Polizia di Stato di Novara dopo aver violato il divieto di avvicinamento imposto per la sua condotta violenta nei confronti dell’ex compagna.

Le indagini e la misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata di sabato 7 febbraio gli agenti della Questura di Novara hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo, domiciliato a Novara, era indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, una donna italiana di 45 anni.

Le denunce della vittima e la ricostruzione dei fatti

La vicenda è emersa dopo che la donna ha sporto denuncia, raccontando una lunga serie di aggressioni verbali e fisiche subite dal 2023. Secondo la sua testimonianza, l’ex compagno l’avrebbe ripetutamente insultata e minacciata di morte. Durante le frequenti liti, l’uomo avrebbe lanciato stoviglie e oggetti, colpendola in alcune occasioni e provocandole lievi lesioni. In un episodio particolarmente grave, la vittima sarebbe stata scaraventata a terra e immobilizzata dall’uomo, che impugnava una mazza.

Minacce e isolamento

La situazione di maltrattamenti si sarebbe protratta nel tempo, con episodi di controllo ossessivo e pedinamenti che avrebbero portato la donna a isolarsi da amici e familiari. In un’altra circostanza, al culmine di una lite, l’uomo avrebbe distrutto con calci e pugni tre porte dell’appartamento, minacciando la compagna con il collo di una bottiglia di vetro infranta.

L’intervento della Polizia e l’arresto

A seguito delle prime indagini svolte dalla squadra mobile, il 4 febbraio era stata disposta nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Tuttavia, già il giorno successivo, una volante della Questura è dovuta intervenire su richiesta della vittima: l’indagato, nonostante il provvedimento, avrebbe avuto un’ulteriore discussione con la donna e l’avrebbe percossa. Per questi fatti, la misura cautelare è stata aggravata e l’uomo è stato condotto in carcere.

