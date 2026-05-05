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Una coppia, a Novara, è stata accusata di aver approfittato della fragilità di un’anziana ultranovantenne per sottrarle ingenti somme di denaro. L’intervento è stato effettuato dopo che il personale di una filiale bancaria ha segnalato operazioni sospette richieste dalla vittima.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la mattina del 12 febbraio, quando il personale di una filiale Intesa San Paolo di Novara ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I dipendenti della banca avevano notato alcune anomalie nelle operazioni richieste da una cliente ultranovantenne, accompagnata da due soggetti che si sono presentati come suoi nipoti.

La donna, assistita dai due, aveva chiesto di distrarre dalla propria polizza vita la somma di 30.000 euro per renderla disponibile a eventuali prelievi sul conto corrente. Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno subito identificato i due accompagnatori, scoprendo che non avevano alcun legame di parentela con l’anziana, pur frequentandola quotidianamente.

Le indagini e la scoperta della circonvenzione

L’operazione bancaria è stata immediatamente bloccata. Durante i primi accertamenti, è emerso che la vittima si trovava in uno stato di grave decadimento cognitivo e non era in grado di comprendere la situazione patrimoniale. Per questo motivo, i due accompagnatori sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di circonvenzione di incapace.

Le successive indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante: la coppia avrebbe approfittato della vulnerabilità dell’anziana, inducendola ripetutamente a compiere atti dispositivi del proprio patrimonio e procurandosi così un ingiusto profitto.

Le somme sottratte e le modalità del raggiro

Secondo quanto accertato dagli investigatori, sin da novembre 2023 i due si sarebbero impossessati della carta bancomat della vittima, effettuando prelievi per una somma complessiva di 111.440 euro e pagamenti POS per 42.829,19 euro, utilizzati per spese del tutto estranee ai bisogni dell’anziana.

Non solo: la coppia avrebbe indotto la donna a disinvestire ingenti somme da polizze assicurative, per un totale di circa 150.000 euro. Sono stati inoltre disposti bonifici bancari e altre operazioni finanziarie a fini personali, tra cui l’acquisto di un’autovettura. Gli indagati si sarebbero anche fatti nominare amministratori di sostegno per la futura incapacità della vittima e beneficiari di disposizioni successorie.

L’isolamento della vittima e il controllo esercitato

Dalle risultanze investigative è emerso che la vittima era stata progressivamente isolata dal proprio contesto familiare e indotta a fidarsi esclusivamente della coppia, che avrebbe esercitato su di lei una costante influenza e controllo. In questo modo, gli indagati sono riusciti a ottenere la gestione quasi totale del patrimonio dell’anziana.

Gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato che la coppia avrebbe conseguito nel tempo un profitto di circa 155mila euro, oltre ad altre somme disinvestite dalle polizze assicurative, causando un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Il sequestro preventivo e le misure cautelari

Alla luce di quanto emerso, il 9 aprile il G.I.P. presso il Tribunale di Novara, accogliendo le richieste del P.M., ha emesso un decreto di sequestro preventivo a carico degli indagati, ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 643 c.p. (circonvenzione di incapace) e 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

In particolare, è stato disposto il sequestro preventivo dell’autovettura acquistata dalla coppia e di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza complessiva di 154.269,19 euro.

Perquisizioni e ulteriori sviluppi

Il 15 aprile è stato eseguito il sequestro, insieme a una perquisizione locale e domiciliare che ha permesso di rinvenire gioielli, documentazione varia riguardante la vittima (atti notarili, documentazione medica, patente, ecc.), e un foglio con i numeri telefonici delle persone più prossime all’anziana. Gli indagati hanno giustificato il possesso dei gioielli come regali ricevuti dalla donna.

A seguito dell’interrogatorio preventivo, il G.I.P. presso il Tribunale di Novara ha emesso nei confronti della coppia la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’installazione del cosiddetto braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita nella giornata del 28 aprile.

IPA