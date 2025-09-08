Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due giovani novaresi per spaccio di stupefacenti nel pomeriggio del 3 settembre nei pressi della stazione: sequestrati 1,4 kg di hashish e scoperta una serra domestica nella loro abitazione. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile, che ha arrestato il ragazzo e imposto l’obbligo di dimora.

Il controllo nei pressi della stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 3 settembre, quando gli agenti della Squadra mobile hanno intensificato i controlli nella zona della stazione ferroviaria di Novara, con l’obiettivo di contrastare i reati legati agli stupefacenti. Durante l’attività, l’attenzione degli operatori si è concentrata su due giovani, un ragazzo di 24 anni e la moglie di 23 anni, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

Il sospetto e la perquisizione

I due sono stati notati mentre si aggiravano nell’area della stazione trasportando uno scatolone dal quale proveniva un intenso odore riconducibile a sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, sottoponendo la coppia a perquisizione personale. All’interno dello scatolone sono stati rinvenuti 1,4 kg di hashish, suddivisi in panetti, come confermato successivamente dalle analisi effettuate dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

La scoperta nella loro abitazione

La perquisizione non si è fermata alla sola area della stazione. Gli agenti hanno infatti esteso i controlli anche all’abitazione dei due giovani, situata sempre a Novara. All’interno dell’appartamento è stata scoperta una piccola serra artigianale, completa di areatore e lampade, nella quale erano coltivate due piante di marijuana. Oltre alle piante, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e un piattino di pesata che presentava ancora residui di hashish.

L’arresto e le misure cautelari

Durante le fasi dell’indagine, il ragazzo si è assunto la piena responsabilità del materiale rinvenuto, dichiarando di essere l’unico responsabile della detenzione e della coltivazione delle sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno quindi tratto in arresto con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Novara e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

IPA