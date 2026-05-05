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È di due persone denunciate e oltre 155mila euro sottratti il bilancio di un caso di circonvenzione di incapace ai danni di una signora ultranovantenne a Novara. La vicenda, scoperta grazie alla segnalazione di un istituto bancario, ha portato all’intervento della Polizia e al sequestro preventivo dei beni degli indagati, accusati di aver approfittato della vulnerabilità della vittima per ottenere un ingiusto profitto.

La segnalazione della banca e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intera vicenda è emersa quando gli operatori di un istituto bancario hanno notato alcune operazioni sospette richieste da una loro cliente molto anziana. La donna si era presentata in filiale accompagnata da due persone che si erano presentate come suoi nipoti, chiedendo di prelevare 30mila euro dalla polizza vita per renderli disponibili sul conto corrente. Insospettiti dal comportamento dei due accompagnatori e dalla richiesta insolita, i dipendenti della banca hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’identificazione e la denuncia degli indagati

All’arrivo della Volante, gli agenti hanno identificato i due accompagnatori, scoprendo che non avevano alcun legame di parentela con l’anziana, nonostante la frequentassero quotidianamente. L’operazione bancaria è stata immediatamente bloccata. Considerato il grave stato di decadimento cognitivo della signora, che non era in grado di comprendere la propria situazione patrimoniale, i due sono stati denunciati in stato di libertà per circonvenzione di incapace.

Le indagini della Squadra Mobile

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Novara, hanno permesso di ricostruire un quadro ancora più grave. Gli investigatori hanno accertato che gli indagati avevano approfittato della vulnerabilità della vittima inducendola, in più occasioni, a compiere atti dispositivi del proprio patrimonio per ottenere un ingiusto profitto. Sin dal novembre 2023, la coppia si sarebbe impossessata della carta bancomat dell’anziana, effettuando prelievi per 111.400 euro e pagamenti Pos per 42.829,19 euro, spese del tutto estranee ai bisogni della vittima.

Le modalità del raggiro

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la coppia avrebbe indotto la signora a disinvestire ingenti somme da polizze assicurative per un totale di circa 150mila euro. Oltre a ciò, sarebbero stati disposti bonifici bancari e altre operazioni finanziarie per fini personali, tra cui l’acquisto di un’auto. Inoltre, i due si sarebbero fatti nominare amministratori di sostegno per il caso di futura incapacità della vittima e beneficiari di disposizioni successorie.

L’isolamento della vittima e le misure cautelari

Gli investigatori hanno sottolineato come la signora fosse stata progressivamente isolata dal proprio contesto familiare e indotta a fidarsi completamente degli indagati, che esercitavano su di lei una costante influenza e controllo. Il giudice per le indagini preliminari (Gip) del tribunale di Novara ha disposto il sequestro preventivo dei beni degli indagati, accusati dei reati di circonvenzione di incapace e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Perquisizioni e ulteriori riscontri

Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto gioielli che gli indagati hanno giustificato come regali ricevuti dall’anziana, oltre a documentazione varia riguardante la vittima, tra cui atti notarili, patente e certificati medici. Il Gip ha inoltre emesso nei confronti dei due la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’installazione del braccialetto elettronico.

IPA