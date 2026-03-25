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36 mila euro sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una truffa informatica ai danni di un imprenditore del territorio novarese. L’indagine, avviata dopo una denuncia presentata il 26 febbraio 2026, ha permesso di bloccare parte delle somme sottratte e di individuare numerosi conti correnti utilizzati per il trasferimento illecito di denaro.

Le indagini partite da una denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un uomo, titolare di una società attiva nel territorio di Novara, ha denunciato di essere stato vittima di una sofisticata truffa perpetrata attraverso la tecnica dello spoofing telefonico. Questa modalità consente ai malintenzionati di far apparire sul display della vittima numeri telefonici apparentemente riconducibili a istituzioni o soggetti affidabili, ingenerando così un falso senso di sicurezza.

La dinamica della truffa: lo spoofing telefonico

L’episodio ha coinvolto direttamente la moglie dell’imprenditore, contattata tramite un SMS che sembrava provenire dal circuito di pagamento Nexi. Nel messaggio si segnalava un presunto tentativo di frode bancaria. La donna, preoccupata, ha chiamato il numero indicato e ha parlato con un sedicente operatore, il quale l’ha informata che sarebbe stata ricontattata dalla polizia. Poco dopo, una nuova telefonata è arrivata: sul display compariva il numero della Questura di Novara, ma si trattava in realtà di una chiamata falsificata tramite spoofing.

Il raggiro e il trasferimento dei fondi

Durante la conversazione, l’uomo al telefono si è presentato come ispettore di polizia e ha convinto la vittima che fosse in corso una frode sui conti aziendali. Sotto pressione, la donna ha eseguito diversi bonifici istantanei per un totale di oltre 96 mila euro verso conti correnti indicati dai truffatori, convinta di mettere al sicuro il denaro della società.

L’intervento della Polizia e i sequestri

Immediatamente dopo la denuncia, gli investigatori hanno avviato accertamenti bancari urgenti, richiedendo agli istituti di credito il blocco cautelativo dei conti destinatari dei bonifici. Le verifiche hanno permesso di ricostruire la movimentazione del denaro e di individuare numerosi conti correnti utilizzati per ricevere e frazionare le somme sottratte.

Grazie a un intervento tempestivo, la Polizia di Stato è riuscita a intervenire su alcuni conti sui quali il denaro risultava ancora disponibile. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti sequestri preventivi di conti correnti utilizzati per la movimentazione delle somme provento della truffa. Complessivamente, sono stati sequestrati 36 mila euro, impedendo che le somme venissero trasferite all’estero o prelevate dai responsabili.

La rete dei conti e i soggetti coinvolti

L’attività investigativa ha consentito di individuare diversi soggetti coinvolti nella gestione dei conti correnti utilizzati per ricevere e smistare il denaro. Alcuni di questi risultano residenti in Campania e nel Lazio. Le indagini sono tuttora in corso per identificare gli effettivi utilizzatori dei conti e ricostruire l’intera rete criminale, oltre che per verificare la presenza di ulteriori somme riconducibili alla truffa.

IPA