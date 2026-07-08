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Tre arresti e 4,8 kg di cocaina sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Novara e Ferrara, che ha portato alla scoperta di un traffico di stupefacenti gestito da cittadini colombiani. L’azione, svolta in sinergia tra le due questure, è stata finalizzata a contrastare l’introduzione e la lavorazione di droga sul territorio italiano.

Operazione congiunta tra Novara e Ferrara

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 1 luglio, quando gli agenti delle Squadre Mobili di Novara e Ferrara hanno arrestato tre cittadini colombiani trovati in possesso di una notevole quantità di cocaina pura, pari a 4,8 kg con un grado di purezza del 90%. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa mirata al contrasto del traffico di stupefacenti che ha visto la collaborazione tra le due città.

I controlli e le indagini preliminari

Qualche giorno prima dell’arresto, il veicolo su cui viaggiavano i tre sudamericani era stato fermato per un controllo nel capoluogo estense. Gli accertamenti iniziali hanno permesso di scoprire che i tre, appena arrivati in Italia, avevano acquistato solventi e prodotti chimici comunemente impiegati nella lavorazione dei narcotici. Questo dettaglio ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire le indagini attraverso servizi di osservazione e tecnici presso l’abitazione dove i sospettati risiedevano, situata in un paese del basso novarese.

Il blitz e il sequestro della droga

Gli agenti hanno atteso il momento opportuno per intervenire, fermando i tre colombiani mentre salivano a bordo di una vettura a noleggio. Nel corso della perquisizione dei bagagli, tra gli indumenti sono stati rinvenuti 4 panetti di cocaina e 1 sacchetto contenente pasta di coca ancora da lavorare, per un peso complessivo di oltre 4,8 chili. La droga, caratterizzata da un elevato grado di purezza, era pronta per essere ulteriormente lavorata e immessa sul mercato.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dei tre arrestati, dove sono stati trovati materiali e prodotti chimici utilizzati per la lavorazione della pasta di coca, una pressa per la formazione dei panetti di sostanza stupefacente e una macchina conta soldi. Questi elementi hanno confermato il sospetto che l’appartamento fosse adibito a laboratorio per la raffinazione e il confezionamento della droga.

Arresto e provvedimenti giudiziari

I tre cittadini colombiani, di 47 anni, 24 anni e 23 anni, sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Novara, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Novara, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati.

IPA