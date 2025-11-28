Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria presso un negozio esterno al centro commerciale San Martino 2 di Novara. Un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo aver colpito una guardia giurata con una bottiglia di vetro durante un tentativo di furto aggravato.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 16.30 del 23 novembre, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione di taccheggio in corso presso un esercizio commerciale situato all’esterno del plesso San Martino 2 di Novara. L’autore del furto si trovava ancora all’interno del negozio al momento della chiamata, circostanza che ha permesso l’invio tempestivo delle Volanti sul posto.

L’aggressione alla guardia giurata

Durante l’intervento delle pattuglie, sono giunte nuove comunicazioni: il sospetto aveva aggredito una guardia giurata colpendola con una bottiglia di vetro, nel tentativo di guadagnarsi la fuga. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo la guardia a difendersi e a richiedere l’intervento dei soccorsi sanitari. Il colpo, diretto alla testa, è stato parato con la mano, ma ha comunque reso necessario l’arrivo del 118 e il trasporto della vittima al pronto soccorso.

L’arresto e l’identificazione del responsabile

Gli agenti, giunti sul luogo della segnalazione, hanno individuato e fermato il responsabile: un uomo di nazionalità rumena, classe 1986, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio. L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato formalizzato l’arresto in flagranza per rapina impropria.

Il gruppo organizzato e la dinamica del furto

Le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio: il furto sarebbe stato messo a segno da quattro persone, suddivise in ruoli ben precisi. Due complici fungevano da palo all’esterno del negozio, mentre gli altri due prelevavano capi d’abbigliamento occultandoli in una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Superate le barriere, l’allarme è scattato e i ladri si sono dati alla fuga. Uno dei malviventi è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato inseguito dalla guardia giurata, che lo ha raggiunto oltre la rotonda di via Biandrate. È stato in quel momento che il giovane ha tentato di colpire alla testa l’addetto alla sicurezza con una bottiglia di vetro, senza però riuscire a causare danni gravi grazie alla pronta reazione della vittima.

La reazione della guardia e il tentativo di fuga

Nonostante l’aggressione subita, la guardia giurata è riuscita a disarmare l’uomo e a ricondurlo all’interno del punto vendita. Qui il sospetto ha continuato a minacciare il personale e ha tentato nuovamente la fuga, cercando anche di mettersi in contatto con i complici. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all’arrivo degli agenti di polizia.

I precedenti e il modus operandi

Le banche dati hanno confermato che l’arrestato aveva già numerosi precedenti per furti aggravati, commessi anche in altri centri commerciali, tra cui gli outlet di Imola e Serravalle nelle settimane precedenti. Le modalità operative — utilizzo di borsa schermata, divisione dei ruoli tra i membri del gruppo, impiego di veicoli a noleggio — hanno evidenziato un modus operandi collaudato e organizzato.

La merce sottratta, risultata integra e rivendibile, è stata restituita al negozio.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti del cittadino rumeno la misura della custodia cautelare in carcere.

