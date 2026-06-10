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Un arresto e 229 dosi di cocaina sequestrate a Novara, dove un cittadino albanese di 22 anni è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di numerose banconote e, a seguito di una perquisizione, nella sua abitazione sono stati rinvenuti un chilogrammo di cocaina e materiale per il confezionamento.

Operazione della Polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 28 maggio si è concluso un servizio di osservazione mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria di Novara. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un giovane cittadino albanese, di 22 anni e senza precedenti penali, aggirarsi nei pressi della stazione a bordo di un monopattino.

Il controllo e la perquisizione

Il comportamento sospetto del ragazzo ha spinto gli agenti a sottoporlo a un controllo. Durante la verifica, il giovane è stato trovato in possesso di numerose banconote di vario taglio, la cui presenza non risultava giustificata dalla mancanza di un’occupazione lavorativa. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione personale, estendendo successivamente i controlli anche all’abitazione del giovane, situata nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Novara.

Il sequestro della cocaina

La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un quantitativo di circa un chilogrammo. Il narcotico era stato nascosto con particolare attenzione: una parte era occultata all’interno della lavatrice, tra il cestello e il motore, mentre altre 229 dosi già confezionate e pronte per la vendita erano state sistemate all’interno di due deodoranti stick. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato anche materiale utile al confezionamento delle dosi.

La strategia dell’arrestato

L’abitazione scelta dal giovane era stata selezionata con cura, proprio per la sua posizione strategica nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Questa collocazione gli permetteva di raggiungere rapidamente il luogo di incontro con i clienti, recuperando le dosi di cocaina da consegnare agli acquirenti in tempi brevi e con il minimo rischio di essere scoperto.

Arresto e accertamenti scientifici

Al termine degli accertamenti tecnici, qualitativi e quantitativi svolti presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, il cittadino albanese è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria di Novara.

IPA