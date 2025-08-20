Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due dipendenti di un supermercato sono state aggredite durante un tentativo di rapina: un cittadino pakistano di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Novara nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, dopo aver cercato di sottrarre della merce dal Penny Market di Corso Vercelli e aver reagito con violenza. L’uomo è stato fermato grazie all’intervento di un cliente e all’arrivo tempestivo degli agenti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 18 agosto presso il supermercato Penny Market situato in Corso Vercelli a Novara. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, che riferiva di un’aggressione ai danni di due dipendenti del punto vendita.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino pakistano, nato nel 1995, si è introdotto all’interno del supermercato con uno zaino. Il personale addetto alla videosorveglianza ha notato che l’uomo occultava della merce all’interno dello zaino e si dirigeva verso le casse. Dopo aver superato la barriera senza pagare, ha fatto scattare l’allarme antitaccheggio.

A quel punto, la responsabile del punto vendita e un’altra dipendente sono intervenute, raggiungendo l’uomo all’esterno del supermercato e chiedendogli di restituire la merce sottratta. La situazione è però rapidamente degenerata: il sospettato ha reagito con violenza, spintonando e colpendo con dei pugni le due donne nel tentativo di fuggire e trattenere la refurtiva.

L’aggressione e il tentativo di fuga

Nel corso della colluttazione, il cittadino pakistano ha estratto una bottiglia di alcolici dallo zaino e l’ha brandita in modo minaccioso verso le due dipendenti, cercando di intimidirle e guadagnarsi la fuga. Fortunatamente, il tempestivo intervento di un cliente del supermercato, accorso in aiuto delle donne, ha permesso di disarmare l’uomo e di evitare conseguenze più gravi.

L’arrivo della Polizia e l’arresto

Pochi istanti dopo, gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul posto e hanno preso in consegna il sospettato. Dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo con l’accusa di rapina. La responsabile del punto vendita ha inoltre riconosciuto il soggetto come autore di episodi analoghi avvenuti nello stesso supermercato all’inizio di giugno.

Precedenti e indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora verificando eventuali collegamenti tra l’uomo arrestato e altri episodi di furto o rapina avvenuti nella zona. La presenza di precedenti simili, segnalati dalla responsabile del Penny Market, lascia ipotizzare che il cittadino pakistano possa essere coinvolto in una serie di azioni criminali ai danni dello stesso esercizio commerciale. La Polizia di Stato di Novara ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini, esercenti e forze dell’ordine per prevenire e contrastare simili episodi.

