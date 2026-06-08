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Due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato nel parcheggio sotterraneo di Corso Risorgimento a Novara, dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di asportare filamenti di rame. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di sabato 6 giugno, a seguito di una segnalazione partita dai dipendenti di una pizzeria che avevano notato un’improvvisa mancanza di energia elettrica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i dipendenti di una pizzeria situata nei pressi del parcheggio sotterraneo di Corso Risorgimento hanno riscontrato un blackout improvviso. Insospettiti dall’accaduto, hanno deciso di verificare la situazione e si sono accorti della presenza di persone non autorizzate nel sotterraneo. Immediatamente hanno avvisato il proprietario del locale e, successivamente, hanno contattato il 112 NUE per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto dei due sospetti

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno individuato un uomo italiano di 57 anni con precedenti di polizia, ancora all’interno del parcheggio sotterraneo e pronto a fuggire. Poco distante da lui sono stati trovati un cutter e un mucchio di filamenti di rame appena estratti da un cavo elettrico tranciato. Nel frattempo, un secondo equipaggio, seguendo le indicazioni fornite dai dipendenti della pizzeria, ha rintracciato un altro uomo italiano di 50 anni, anch’egli con precedenti di polizia, nei pressi dell’ingresso dell’esercizio commerciale.

Le condizioni dei fermati e la dinamica dell’intrusione

Entrambi gli uomini presentavano mani sporche di fuliggine nera, scarpe infangate e abiti lacerati, segni evidenti di un tentativo di intrusione in un ambiente poco accessibile. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due si sarebbero introdotti nell’area superando l’accesso pedonale adiacente a un supermercato, recidendo la grata di ferro posta a protezione del sito e creando così un varco ristretto per accedere al parcheggio sotterraneo.

Il movente: il rame come obiettivo

L’obiettivo dei due uomini era chiaro: impossessarsi dei filamenti di rame presenti nei cavi elettrici del parcheggio. Il rame, infatti, è un materiale molto ricercato sul mercato nero per il suo valore economico, e spesso è oggetto di furti in contesti simili. L’azione dei due, però, è stata interrotta grazie alla prontezza dei dipendenti della pizzeria e al tempestivo intervento della Polizia di Stato.

Le conseguenze dell’azione criminale

Il tentato furto ha causato un’interruzione dell’energia elettrica nella zona, mettendo in difficoltà le attività commerciali presenti, tra cui la pizzeria che ha dato l’allarme. L’episodio ha evidenziato ancora una volta i rischi legati ai furti di rame, che non solo provocano danni economici ma possono anche compromettere la sicurezza e la funzionalità di servizi essenziali.

L’arresto e le indagini

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti utilizzati per il reato, tra cui il cutter, e hanno recuperato il rame sottratto. Le indagini proseguono per accertare se i due siano responsabili di altri episodi simili avvenuti nella zona.

IPA