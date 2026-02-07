Novara, ragazzo di 15 anni chiede aiuto all’AI e denuncia i genitori che lo hanno picchiato per i brutti voti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Novara un ragazzo di 15 anni ha denunciato i genitori dopo aver raccontato di essere stato picchiato per anni a causa dei brutti voti, iniziate quando aveva 6 anni. Prima di chiamare il 112 il 24 gennaio ha chiesto conferma a un’app di AI, che gli ha risposto che la situazione non era normale. Il minore è stato affidato ai servizi sociali, i genitori denunciati.

Ragazzo picchiato a Novara, la chiamata al 112 e la denuncia

Un ragazzo di 15 anni ha denunciato i genitori a Novara dopo aver raccontato di essere stato picchiato per i brutti voti a scuola. Secondo Tgcom24, il minore ha riferito di violenze ripetute nell’arco di quasi un decennio, iniziate quando aveva 6 anni e proseguite fino all’adolescenza.

Il 24 gennaio il ragazzo ha chiamato il 112 dopo essere scappato di casa dalla mattina. Ai carabinieri ha detto che i genitori lo stavano “trattando un po’ male”. Una Volante è intervenuta per verificare le condizioni del minore e lo ha accompagnato in Questura.

In Questura il ragazzo ha spiegato di non voler più tornare a casa. La Squadra Mobile lo ha ascoltato con l’aiuto di uno psicologo e, nella stessa serata, sono stati sentiti anche un amico e il padre dell’amico, che hanno confermato la versione fornita dal quindicenne.

Le violenze per i brutti voti: cosa ha raccontato il ragazzo agli investigatori

Nel racconto raccolto dagli investigatori, il ragazzo ha parlato di percosse inflitte con oggetti diversi: cintura, fili di caricabatterie, scopa, bastone di legno, utensili da cucina e rami. Le punizioni, sempre secondo la sua versione, sarebbero avvenute anche tre volte a settimana e sarebbero state collegate ai risultati scolastici giudicati insufficienti.

Il trattamento sarebbe stato diverso rispetto alla sorella, che non avrebbe subìto punizioni analoghe. Il ragazzo ha collegato questa differenza alle aspettative dei genitori sul suo futuro scolastico e professionale. Dopo l’ascolto, il 15enne è stato affidato ai servizi sociali.

I genitori, 42 e 54 anni e originari del Bangladesh, sono stati denunciati per maltrattamenti. Sono proseguiti ulteriori accertamenti medici sul ragazzo e verifiche anche con gli insegnanti e con i genitori, con le indagini che sono andate avanti sotto il coordinamento della Procura.

Il ruolo dell’AI e la scelta di chiedere aiuto

Prima di rivolgersi alle forze dell’ordine, il ragazzo ha cercato conferme all’esterno della famiglia, interrogandosi sulla “correttezza” del metodo educativo dei genitori e decidendo di chiedere un parere a un’app di intelligenza artificiale, che gli ha risposto che “non era una situazione normale” e che “nessuno deve essere menato”.

Open ha riportato che il ragazzo si è rivolto anche a ChatGPT e ha chiesto: “È normale essere picchiati per un brutto voto?”. La risposta dell’AI gli avrebbe chiarito che nessuno avrebbe dovuto subire violenze e che la situazione descritta non rientrava nella normalità.

La decisione di denunciare è maturata dopo quel passaggio e dopo il confronto con l’amico e con i genitori dell’amico. Da lì è arrivata la chiamata al 112 e l’avvio degli accertamenti: il 15enne ha formalizzato la sua denuncia e ha chiesto di non rientrare nell’abitazione, mentre gli investigatori hanno ricostruito il contesto familiare e le presunte responsabilità.