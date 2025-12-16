Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentato furto aggravato ieri a Novara. Una giovane donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa a sottrarre merce da un supermercato cittadino. L’episodio è stato segnalato da un’addetta alla sicurezza, che ha bloccato la responsabile in attesa dell’arrivo degli agenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 14.15 di ieri, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata inviata presso un supermercato di Novara a seguito della segnalazione di una persona in stato di agitazione. La donna, classe 2006 e di nazionalità rumena, era stata fermata dall’addetta alla vigilanza dopo aver occultato nella propria borsa dieci confezioni di salame DOP, per un valore complessivo di 114,49 euro.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane si aggirava tra le corsie del supermercato e, dopo aver nascosto la merce nella borsa, ha oltrepassato le casse senza pagare. L’addetta alla sicurezza, notando il comportamento sospetto, è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare la donna senza che questa opponesse resistenza o minacciasse il personale.

Il recupero della refurtiva

La refurtiva, costituita da dieci confezioni di salame DOP, è stata recuperata integra dagli agenti e immediatamente restituita all’esercizio commerciale. Il valore della merce sottratta ammontava a 114,49 euro, come riportato nel comunicato delle forze dell’ordine.

I precedenti e le misure adottate

Dai controlli effettuati è emerso che la donna, priva di documenti di identità, era già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti specifici relativi a reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinataria di un rintraccio per notifica emesso da un’altra Questura. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata per tentato furto aggravato. Contestualmente, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per l’applicazione di una misura di prevenzione.

