Novara, ruba dieci confezioni di salame al supermercato: denunciata una 19enne
Giovane donna denunciata a Novara per tentato furto aggravato: aveva nascosto dieci confezioni di salame DOP in un supermercato.
Una denuncia per tentato furto aggravato ieri a Novara. Una giovane donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa a sottrarre merce da un supermercato cittadino. L’episodio è stato segnalato da un’addetta alla sicurezza, che ha bloccato la responsabile in attesa dell’arrivo degli agenti.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 14.15 di ieri, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata inviata presso un supermercato di Novara a seguito della segnalazione di una persona in stato di agitazione. La donna, classe 2006 e di nazionalità rumena, era stata fermata dall’addetta alla vigilanza dopo aver occultato nella propria borsa dieci confezioni di salame DOP, per un valore complessivo di 114,49 euro.
La dinamica dei fatti
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane si aggirava tra le corsie del supermercato e, dopo aver nascosto la merce nella borsa, ha oltrepassato le casse senza pagare. L’addetta alla sicurezza, notando il comportamento sospetto, è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare la donna senza che questa opponesse resistenza o minacciasse il personale.
Il recupero della refurtiva
La refurtiva, costituita da dieci confezioni di salame DOP, è stata recuperata integra dagli agenti e immediatamente restituita all’esercizio commerciale. Il valore della merce sottratta ammontava a 114,49 euro, come riportato nel comunicato delle forze dell’ordine.
I precedenti e le misure adottate
Dai controlli effettuati è emerso che la donna, priva di documenti di identità, era già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti specifici relativi a reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinataria di un rintraccio per notifica emesso da un’altra Questura. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata per tentato furto aggravato. Contestualmente, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per l’applicazione di una misura di prevenzione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.