Nove misure cautelari in una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Novara contro un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di una nota casa di alta moda. I provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata di ieri, dopo un’indagine che ha portato alla luce un sofisticato sistema di sottrazione e rivendita di capi d’abbigliamento esclusivi, non ancora commercializzati, attraverso piattaforme online. L’operazione è stata condotta per contrastare un danno economico stimato in almeno 2 milioni di euro ai danni dell’azienda.

Le indagini e la scoperta della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio quando il responsabile della sicurezza della casa di moda, con sede operativa e base logistica a Novara, ha segnalato agli investigatori alcune anomalie nella gestione del magazzino. In particolare, era stata notata la sparizione di numerosi articoli dal deposito aziendale, dove i capi transitavano prima di essere distribuiti ai rivenditori internazionali.

La svolta è arrivata grazie all’attenzione di una dipendente, la quale ha individuato su una piattaforma di e-commerce un account che proponeva in vendita un gran numero di capi nuovi, riconducibili al brand, e non ancora disponibili sul mercato. Gli articoli venivano offerti come prototipi, con sconti di almeno il 50 per cento, destando forti sospetti sulla loro provenienza.

Il ruolo dei dipendenti della logistica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di identificare inizialmente tre uomini, tutti dipendenti di una multinazionale della logistica incaricata della gestione del magazzino. Questi soggetti, che avevano accesso esclusivo all’area di stoccaggio, sono stati accusati di aver sottratto numerosi articoli di abbigliamento e accessori, consegnandoli poi a un altro uomo, ritenuto il capo dell’organizzazione criminale.

Per quest’ultimo è stata disposta la misura della custodia in carcere, in quanto considerato il vertice dell’associazione e principale artefice della truffa ai danni dell’azienda di moda.

Il coinvolgimento dei familiari e dei complici

Le indagini hanno inoltre portato alla luce il coinvolgimento di altri membri della cerchia familiare e di conoscenti del presunto capo. La madre dell’uomo è stata accusata di aver custodito la merce sottratta, mentre la fidanzata avrebbe collaborato nelle operazioni di spedizione dei capi ai clienti finali.

Un’altra donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe messo a disposizione il proprio indirizzo email per la creazione dell’account utilizzato per la vendita online dei prodotti rubati, facilitando così la commercializzazione illecita dei capi esclusivi.

Le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio

Tra gli indagati figura anche una donna di 49 anni, moglie di uno dei “magazzinieri”, che avrebbe ricevuto cospicui bonifici provenienti dal capo dell’organizzazione. I trasferimenti di denaro sarebbero stati effettuati tramite istituti di credito esteri, con l’obiettivo di mascherare la reale provenienza illecita dei fondi, configurando così i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Un giovane di 19 anni risulta invece intestatario di due villette a schiera, acquistate in contanti con i proventi delle attività criminali. Gli investigatori ritengono che tali acquisti siano stati effettuati proprio per reinvestire il denaro ottenuto dalla vendita illegale dei capi di abbigliamento.

Il danno economico e i sequestri

L’attività di rivendita online dei prodotti sottratti ha generato, secondo le stime degli inquirenti, un profitto illecito di circa 1 milione e 300mila euro. Il danno economico complessivo per la casa di moda è stato valutato in almeno 2 milioni di euro, considerando sia il valore della merce sottratta sia la perdita di esclusività dei prototipi messi in commercio prima del lancio ufficiale.

Nel corso delle perquisizioni, la Polizia ha rinvenuto un ingente quantitativo di capi di vestiario e accessori riconducibili al brand, oltre a procedere al sequestro preventivo di beni immobili, abitazioni e conti correnti riconducibili agli indagati.

La base operativa a Novara e le implicazioni internazionali

L’organizzazione aveva la propria base logistica e operativa nella città di Novara, da dove gestiva sia la sottrazione dei capi sia la loro successiva distribuzione attraverso canali online. La scelta di utilizzare piattaforme di e-commerce ha permesso ai responsabili di raggiungere acquirenti in tutto il mondo, ampliando così il giro d’affari illecito e rendendo più complessa l’attività investigativa.

Gli inquirenti hanno sottolineato come la presenza di bonifici internazionali e l’utilizzo di istituti di credito esteri abbiano reso necessario il coinvolgimento di autorità di polizia e organismi di controllo finanziario anche al di fuori dei confini nazionali.

