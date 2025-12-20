Nove agenti feriti nel corteo anti-sgombero Askatasuna a Torino, Salvini invoca le ruspe sui centri sociali

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono almeno 9 gli agenti feriti negli scontri seguiti al corteo di protesta contro lo sgombero di Askatasuna a Torino. Alcuni manifestanti a volto coperto avrebbero tentato di forzare il cordone della polizia, che avrebbe risposto con idranti e lacrimogeni. Sui social Matteo Salvini ha invocato l’uso delle ruspe contro i centri sociali “covi di delinquenti”.

Askatasuna, gli scontri e le cariche della polizia

Secondo i dati forniti dalla Questura di Torino, sarebbero almeno 9 gli agenti rimasti feriti negli scontri. La manifestazione si è tenuta per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

A quanto pare, alcuni manifestanti a volto coperto avrebbero provato a forzare il dispositivo delle forze dell’ordine lanciando bottiglie e altri oggetti. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Poco dopo sono partite alcune cariche da parte degli agenti.

Gli scontri durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna

Sgombero Askatasuna, Salvini invoca le ruspe contro i centri sociali

I manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti utilizzati poi per rallentare le cariche della polizia in Corso Regina Margherita. A quanto pare, un gruppo di antagonisti avrebbe lanciato fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine, bersagliate anche con grossi sassi. Pochi istanti dopo polizia e parte dei manifestanti sono venuti a contatto.

La manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna ha praticamente bloccato il centro di Torino, provocando le proteste dei cittadini fermati dalla polizia. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha condannato “gli episodi di violenza” e ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine, parlando di “comportamenti inaccettabili”.

Durissimo il commento del leader della Lega Matteo Salvini, che è tornato a invocare le ruspe “sui centri sociali covi di delinquenti” affermando che “lo sgombero di Askatasuna è solo l’inizio”. Salvini si è scagliato contro “i figli di papà frustrati e falliti che oggi hanno mandato sette agenti (nove, ndr) all’ospedale”.

“Le immagini di guerriglia urbana e di bombe carta contro la polizia che arrivano da Torino sono inaccettabili e confermano quanto ho già dichiarato: lo sgombero di Askatasuna era inevitabile. Dal centro sociale sono arrivate violenze non difendibili e di fronte alle quali non ci può essere spazio per il buonismo”, ha commentato Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e deputata M5S.

Perché il centro sociale è stato sgomberato e cosa significa Askatasuna

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino è avvenuto giovedì 18 dicembre. La decisione delle autorità è stata presa dopo una perquisizione nell’ambito delle indagini per gli assalti al quotidiano la Stampa e nella sede di Leonardo, avvenuti durante le manifestazioni pro Palestina.

La sede di corso Regina Margherita 47 era stata occupata nel 1996. Askatasuna significa “libertà” in lingua basca. Nel corso dello sgombero sono stati trovati sei attivisti che dormivano all’interno del centro sociale.

Poche ore dopo l’intervento della polizia la tensione è cominciata a salire e gli attivisti hanno organizzato un sit-in in strada.